Rita Patrocínio presenteou os seguidores do Instagram com uma fotografia antiga que mostra como era ela e as suas irmãs há 21 anos.

A imagem junta a mãe das seis mulheres, Teresa Vieira de Almeida, e cinco das suas filhas: Mariana, Carolina, Inês, Rita e Mónica.

A faltar na imagem, captada em 2002, ficou apenas Victoria Jacobi. A famosa tiktoker "ainda não era nascida".



© Reprodução Instagram/ Rita Patrocínio

Leia Também: Silicone? Carolina Patrocínio respondeu à provocação de Rita Pereira