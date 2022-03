A renovação de um espaço de banho pequeno é um desafio criativo para qualquer designer de interiores, no entanto, pode ser também a oportunidade perfeita para munir a casa de produtos inovadores.

Estas soluções dois-em-um, além de permitirem tirar o máximo proveito do espaço disponível, acrescentam um toque de modernismo e dinamismo a cada espaço de banho.

Smart Toilets

Quando não há espaço suficiente para um bidé, há uma solução cada vez mais comum em toda a Europa: as sanitas smart toilets. Esta solução permite desfrutar do conforto da função de lavagem com opções personalizáveis, no que respeita à temperatura da água e da secagem.

A Roca, por exemplo, tem disponível vários modelos, como a In-Wash que se desdobra na versão suspensa, versão com tanque integrado e versão com tanque alto. A In-Wash In-Tank, com o tanque integrado, permite ganhar até 20 centímetros.

Outra opção é instalar o Multiclean, um assento compatível com a maioria das sanitas Roca que requer apenas uma entrada de água e uma tomada elétrica para transformar uma sanita convencional numa smart toilet.

Espaços sem obstáculos

Base de duche créditos: Roca

Para quem planeia instalar uma zona de duche, é fundamental recordar a importância de remover quaisquer barreiras arquitetónicas para aumentar a sensação de espaço.

A maioria das bases de duche extraplanas pode ser adaptada e instalada ao nível do chão, em qualquer espaço de banho. Todos os modelos da coleção Terran (Roca), por exemplo, incluem uma superfície texturizada semelhante à da pedra, em sete acabamentos, permitindo escolher o que melhor se adapta a cada estilo.

Outro elemento do qual não é preciso prescindir na renovação do espaço de banho pequeno, são as divisórias para duche, já que são opções bastante leves que protegem o chão dos salpicos de água, sem comprometer o espaço. A marca apresenta soluções standard e por medida, por exemplo as divisórias da coleção Easy, podem ser instaladas a partir de 600 mm.

Soluções dois-em-um

Lavatório com sanita créditos: Roca

Os fãs do estilo de design industrial, vão poder aproveitar a oportunidade de renovar um espaço de banho pequeno para instalar um sistema verdadeiramente revolucionário.

O W+W é um lavatório com sanita incorporada que reaproveita a água usada no lavatório para utilizá-la na descarga da sanita. Vencedora de inúmeros prémios internacionais, esta solução combina inovação e eficiência em apenas 860 mm de largura.

Armários-espelho

Armário espelho créditos: Roca

Com designs modernos e minimalistas muito diferentes dos modelos de antigamente, os armários-espelho voltam como um clássico renovado. Num espaço de banho com poucos metros quadrados, estas unidades compactas permitem uma boa arrumação dos artigos de higiene, ao mesmo tempo que é aproveitado ao máximo o espaço sobre o lavatório.

Com uma luz LED embutida e portas com espelho, os modelos como o Eidos multiplicam a capacidade de armazenamento (modelos de 600 a 1000 mm de largura). O modelo Luna oferece a possibilidade de instalar uma ou mais portas.

Móveis compactos

Móvel de banho créditos: Roca

Para quem tem muito pouco espaço disponível, uma boa solução é optar por um móvel de lavatório pequeno. Existem móveis com profundidade reduzida que são perfeitos para serem instalados num espaço de banho estreito ou para ganhar centímetros à volta do lavatório.

A coleção Ona oferece uma opção ultracompacta de 400 ou 450 mm de largura, bem como uma ampla variedade de medidas nas versões compactas com duas gavetas. Com uma profundidade reduzida de 380 mm e um comprimento de 500 mm, The Gap permite manter tudo devidamente arrumado.

Para quem necessita de recorrer a menos espaço, a coleção Mini, com uma profundidade reduzida de 250 mm e 450 mm de largura, permite guardar toalhas ou artigos de higiene pessoal.

Todos os desafios são oportunidades para dar azo à criatividade, e estas ideias e soluções vão ajudar a planear a renovação de um espaço de banho pequeno, sem ter de prescindir de nada do que precisa.

Soluções compactas e tecnologias inovadoras juntam-se para dar forma a espaços de banho em que cada centímetro é aproveitado.