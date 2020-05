Esta sexta-feira, dia 8, no final da primeira semana em que o país viveu 'livre' do Estado de Emergência, Vanda Miranda mostrou que não facilitou no que diz respeito a medidas de prevenção contra a Covid-19.

Por estes dias, muitos foram os portugueses que aproveitaram para matar saudades de antigas rotinas e programas, no chamado 'regresso à nova normalidade'. Algo a que a radialista se mostra um pouco cética.

"Não sei quanto a vocês mas eu continuo a evitar pessoas. Só que agora faço-o no campo", escreveu nas suas redes sociais, revelando assim que se encontra fora da capital, na sua casa de campo.

