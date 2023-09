A TVI estará representada na gala dos International Emmy Awards de 2023. A novela 'Para Sempre', produzida pela Plural e emitida pelo canal de Queluz de Baixo, está nomeada na categoria de melhor Telenovela nesta cerimónia que premeia os melhores conteúdos televisivos.

"Com autoria de André Ramalho, direção de Projeto de Francisco Antunez e produção de Ana Almeida, 'Para Sempre' reuniu no seu elenco nomes como Diogo Morgado, Inês Castel-Branco, António Capelo, Marina Mota, Matilde Mello Breyner, Pedro Sousa, Patrícia Tavares, Mafalda Marafusta, Paulo Pires, Sara Prata, Madalena Aragão e Sofia Grillo entre muitos outros atores. Esta novela conta-nos a história de Pedro que, com um passado misterioso e abandonado em criança à porta de uma igreja, descobre que a mãe era rica e não tinha razão aparente para o abandono. Encontrá-la torna-se o seu maior propósito, mas a chave do segredo está com o homem que o criou", pode ler-se no comunicado divulgado pela Media Capital.

Vale lembrar que a TVI e Plural já receberam oito nomeações nos International Emmy Awards, todas elas na categoria de melhor Telenovela. Destas oito nomeações, venceram duas: com 'Meu Amor', em 2010, e 'Ouro Verde', em 2018.

A cerimónia acontece no próximo dia 20 de novembro, em Nova Iorque.

