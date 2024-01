"Para a Mia, beijo de outro Mia". Esta foi a dedicatória deixada pelo escritor Mia Couto num exemplar do livro 'Mulheres de Cinza', enviado pelo próprio a Matilde Breyner.

A atriz foi mãe de Mia no passado dia 8 de dezembro e, assim que a menina começar a ler, irá receber esta prenda muito especial.

"Gostava de ter o talento do Mia Couto para conseguir descrever aquilo que senti quando recebi este presente. Vou guardá-lo com todo o cuidado e carinho e quando a Mia começar a aprender a ler, esta dedicatória vai ser a primeira coisa que lhe vou mostrar. Espero que ela se perca no universo mágico do Mia Couto como eu tantas vezes já me perdi", fez notar Matilde numa publicação em que mostra o livro autografado. Ora veja:

