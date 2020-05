Inês Folque brincou esta quinta-feira os seus seguidores do Instagram com um novo vídeo do seu novo grande amor: o bebé Tomás.

Como mamã babada que é, a apresentadora não resistiu a dividir com os seguidores o amoroso momento em que o menino, de apenas quatro meses, acordou da sua sesta. Imagens que prenderam a atenção dos fãs pelo facto de mostrarem como o bebé, o primeiro filho do rosto da SIC, cresceu nas últimas semanas.

Veja o vídeo na galeria.

