Fernando Rocha é o protagonista da nova edição da revista Men's Health mas sua nova forma física não trouxe apenas elogios.

O humorista fez questão de, nas redes sociais, responder às várias críticas que tem recebido de pessoas que o acusam de ter autorizado a manipulação de imagens do seu corpo para que este pareça mais tonificado e de ter ainda tomado "químicos" para esse efeito.

"Pois é, que chatice, agora o argumento do Photoshop foi por água abaixo. A não ser que haja um videoshop", começou por dizer.

"Ainda falta os que dizem que foi com bombas e medicamentos. Ainda ontem me perguntaram se eu não fico f* com quem diz que é tudo photoshop ou químicos, a minha resposta é: Não, eu não fico chateado, porque 90% desses comentários, são pessoas que estão gordas e se sentem frustradas, apenas dizem isso, não é para me atacar, mas sim para afagar a sua frustração e se reconfortarem", acrescentou.

De seguida, Fernando Rocha garantiu que não tomou "químicos" e que a única coisa que tomou foi "uma atitude".

O agora ator deixou ainda um vídeo que comprova a veracidade das fotografias.

