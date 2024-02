Acha que seria capaz de comer 60 pastéis de nata em poucas horas? Foi isso que fez Emma Stone durante as gravações de 'Pobres Criaturas', o filme que lhe poderá valer uma estatueta dourada na próxima gala dos Óscares, que acontece no dia 10 de março.

A produção passou por Portugal, mais precisamente por Lisboa, e levou Emma a ter de comer seis dezenas daquele que é considerado por muitos o mais importante 'cartão de visita' nacional.

Ao falar sobre este filme num evento que reuniu nomeados para o prémio de Melhor Produtor de Filmes Teatrais, que aconteceu em Los Angeles no passado fim de semana, a atriz, de 35 anos, confessou que muito difícil gravar as cenas em que come os pastéis de nata, mais até do que as cenas de nudez que também constam do filme.

"[Foi difícil] descobrir como iria comer 60 pastéis de nata, em que a primeira dentada é deliciosa, mas no fim apetece mesmo vomitar", fez notar Emma, citada pelo site Bang Premier. A avaliar por estas declarações, a artista não quererá voltar a comer esta especialidade da pastelaria portuguesa tão cedo.

Vale lembrar que uma das 11 nomeações aos Óscares de 'Pobres Criaturas' é a que distingue Emma Stone pelo trabalho neste filme. Emma está nomeada para o prémio de Melhor Atriz e concorre com Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Huller e Carey Mulligan.

Veja abaixo o trailer de 'Pobres Criaturas'.

