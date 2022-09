Dalila Carmo fez uma sentida homenagem a Rui de Carvalho, que marcou o início da sua carreira de atriz.

"Este senhor é o meu padrinho de cena. Há precisamente 30 anos deu-me a minha primeira deixa no filme 'Vale Abraão' do Manoel de Oliveira. Era a minha estreia no cinema, no penúltimo ano do meu curso de teatro", lembra.

"Este senhor é um milagrinho que sobe e desce escadas sem precisar de ajuda, decora textos que nos parecem impossíveis, come feijoada ao almoço e basicamente sabe a vida toda de cor. Diz ser o segundo ator mais velho do mundo que ainda trabalha. E há de continuar a trabalhar por muito tempo e ser o primeiro! Que nos continue a surpreender sempre, nosso Rui muito querido!", sublinha.

