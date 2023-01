O ano de Chrissy Teigen e John Legend começa com uma grande novidade. O casal deu as boas-vindas a mais um menino esta sexta-feira, 13 de janeiro.

Horas depois do nascimento do bebé, o cantor partilhou a novidade com o 'mundo' durante um espetáculo privado que decorreu naquela noite.

À multidão, relata o Page Six, contou que o bebé tinha nascido "naquela manhã", admitindo também que não dormiu "muito".

Ainda assim, disse que se sentia "com energia" depois de ter passado "muito tempo" no hospital. "Que dia abençoado", acrescentou, segundo os que participaram no espetáculos.

De recordar que o casal tem ainda em comum os pequenos Miles, de quatro anos, e Luna, de seis. Em agosto de 2020, ambos lamentaram a morte do terceiro bebé que morreu durante a gravidez.

Leia Também: Chrissy Teigen e John Legend e as fotos cheias de espírito natalício