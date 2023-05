A espera de Carlos III termina agora, aos seus 74 anos de vida, e será coroado formalmente numa cerimónia modernizada e simplificada para refletir um novo contexto sociopolítico e económico.

Sabe-se que hoje o cortejo da coroação até à Abadia de Westminster será numa carruagem moderna e confortável e mais curto do que aconteceu em 1953, quando a sua mãe, Isabel II, subiu ao trono. Ao contrário do que aconteceu há 70 anos, o rei não vai percorrer oito quilómetro, mas apenas dois. A cerimónia religiosa também será mais breve e sóbria, e terá ao seu lado a segunda mulher, Camilla, com quem deu o nó pelo civil em 2005. De recordar que Carlos III esteve casado com a princesa Diana entre 1981 e 1996, um ano antes da morte da ‘princesa do povo’ com quem tem dois filhos.

A coroação vai contar com a presença de dois mil convidados e, claro, a família também se vai destacar, como o príncipe William, filho mais velho de Carlos III, mas sobretudo o príncipe Harry, filho mais novo, uma vez que o duque de Sussex tomou a decisão de deixar de servir a realeza e vive atualmente na Califórnia. Ainda assim, não vai faltar à coroação do pai, mesmo que sem a mulher, Meghan Markle, e os filhos, Archie e Lilibet Diana.

Este é um evento marcante na história da realeza britânica que termina com o feriado nacional no Reino Unido na segunda-feira, dia 8 de maio.