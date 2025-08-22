Esta medida dá continuidade ao programa de incentivos de 2024 Mobilidade Verde, que contou com uma dotação de 13,5 milhões de euros para particulares e dois milhões para empresas, promovido pelo Fundo Ambiental. Apesar de o programa ter introduzido novidades, como a obrigatoriedade de entregar um veículo para abate, nem toda a verba foi utilizada, pelo que o Governo admite reforçar este incentivo com fundos adicionais.

Mas por que razão deve adquirir um veículo elétrico?

1. Custos mais baixos a longo prazo

Os custos de manutenção e energia são significativamente menores. Sem óleo nem tantas peças móveis e com uma travagem regenerativa, a necessidade de manutenção diminui. Adicionalmente, o custo por quilómetro é também menor, sendo, em alguns casos, inferior a mais de metade do valor da gasolina, podendo ficar ainda mais barato e quase a zero se tiver uma solução de painéis fotovoltaicos

2. Alta eficiência energética e performance superior

Os motores elétricos, tal como referido anteriormente, são muito mais eficientes, pois em vez de desperdiçar energia em forma de calor, aproveitam-na quase toda para mover o veículo. Este fator resulta numa condução mais leve, rápida, menos ruidosa, com menos vibração e com mais força de rotação desde o arranque.

3. Emissões zero e melhor qualidade do ar

Os veículos elétricos não emitem poluentes pelo escape, o que se traduz em menos gases e partículas nocivas ao planeta. Reduzir essas emissões melhora a saúde pública e a qualidade do ar, especialmente nas cidades. Além disso, mesmo que a eletricidade venha da rede elétrica, os VEs são geralmente mais eficientes, o que por si só já reduz a pegada de carbono comparado a motores de combustão. Os VEs promovem ainda a autonomia energética, que nos ajuda a depender menos de combustíveis fósseis e a ser melhores amigos do ambiente.

4. Segurança

Os VEs cumprem os mesmos padrões de segurança que os veículos convencionais - aliás, alguns até excedem, pelo que não precisa de se preocupar com esse aspeto.

Se não pode atestar o depósito numa bomba, qual a melhor forma de carregar o veículo? No conforto do seu lar, através de energia solar.

Usar painéis solares para carregar o seu VE reflete-se numa emissão quase zero de gases e partículas nocivas ao ambiente, dado que está a aproveitar o sol, um recurso natural e infinito. Depois do investimento inicial neste sistema, a eletricidade gerada é gratuita. Carregar durante o dia, quando o sol está disponível, ajuda a aliviar a rede elétrica e o carregamento pode até ser otimizado via smart charging, que ajusta o carregamento com base em fatores como o horário do dia, preços da eletricidade e nível da bateria do veículo. Contudo, se possuir baterias ou sistemas de armazenamento, pode até carregar o seu VE durante cortes de eletricidade.

Escolher um VE é melhor para o ambiente, para a sua carteira e proporciona uma condução mais silenciosa, segura e eficiente. Por essa razão, à pergunta que consta do título, a Bling Energy responde “Sim!”.