Já no século XIII, a condessa de Artois, é presenteada com uma mala que representa uma evolução face às congéneres da época. Era leve, delicada, tecida em Espanha.

Exemplo de mala com equipamento completo para caçar vampiros. Peça europeia do século XIX.

Mais tarde, no século XV, vulgarizam-se as malas produzidas em pele de javali, continuando a mostrar-se menos resistentes, às longas viagens, face às malas em estrutura de madeira e couro reforçado.

Com o advento do século XIX e o nascimento do conceito de viagem como lazer, as malas sofrem uma revolução. “A necessidade aguça o engenho” e o aparecimento de novos materiais, permitem ao viajante libertar-se do jugo das malas hercúleas. Surgem malas em fibra de linho e ripas de madeira encurvadas. Mais tarde nascem as malas com fibra vulcanizada e a possibilidade de lhes imprimir cor e verniz.

Com o contributo do fecho-éclair e do nylon, as malas passam para o episódio seguinte, preparando as viagens para a explosão do Turismo com a paz que adveio com o fim da Segunda Guerra Mundial. Malas mais leves, mais práticas, maleáveis e adaptadas a inúmeras funções serviam não só os viajantes como os operadores no turismo.