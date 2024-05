Para quem não quer deixar passar o dia 5 de maio em branco, o Lisbon Marriott Hotel preparou uma programação repleta de surpresas onde adultos e crianças poderão passar bons momentos em família.

O Dia da Mãe vai começar no CITRUS Restaurante onde poderá desfrutar de um brunch que, para além da oferta tradicional, este domingo irá contar com diferetes propostas criadas especialmente pelo Chef Executivo Dominic Smart.

Frango assado com molho Huli Huli, bolinhos de salmão com molho de pimenta doce, massa tagliatelle com tomate cereja, azeitona preta, mini mozarella, camarão e limão são alguns dos pratos principais que compõem este menu especial que irá ser servido entre as 12h30 e as 15h30.

Para finalizar, pode escolher entre salada de frutas frescas, pavlova tropical, mousse de manga com cúrcuma e coco, tiramisu de chocolate branco e torta de laranja. Os mais gulosos podem ainda mergulhar a sua fruta numa fonte de chocolate.

A programação conta também com um show cooking ao vivo dedicado ao mundo dos ovos, podendo provar variedades como Benedict, Florentina, Royale, Sardou ou Neptuno enquanto descontrai ao som de DJ.

A pensar nos mais pequenos - que também são bem-vindos neste dia -, o restaurante preparou uma ementa que inclui uma estação de saladas, empadas, mini hamburgueres, esparguete à Bolonhesa, douradinhos de peixe, croquetes, gelados e panquecas com uma grande variedade de coberturas.

O Brunch do Dia da Mãe conta ainda com acesso à piscina, onde poderá passar bons momentos em família entre as 11h00 e as 19h00, e vários momentos surpresas, onde os presentes serão presenteados com produtos Clinique, Dara Jewels, Estée Lauder, Farmácia Saude Mayor, Gant, O Boticário ou Tata Jewels. Para entreter os mais novos, o hotel preparou diversas atividades infantis.

O Brunch do Dia da Mãe - que inclui uma welcome drink e smoothies - tem um custo de 59 euros por adulto. Todas as crianças entre os 4 e os 12 anos têm 50% de desconto, sendo gratuito para os mais novos.

Todos os interessados devem fazer a sua reserva prévia por telefone (21 723 54 00) ou email.