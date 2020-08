Brad Elterman tinha apenas 16 anos quando viu o seu primeiro trabalho publicado. Uma fotografia de Bob Dylan em concerto, corria o ano de 1974, foi a sua passagem para os bastidores do universo das figuras públicas. No entanto, o californiano de Beverly Hills nunca foi o clássico fotógrafo de concertos mas, antes, um artista focado em momentos mais reservados das celebridades, que conseguiu captar como poucos.

"Eu nunca fui um fotógrafo de rock 'n' roll tradicional porque nunca me interessou tirar uma fotografia de alguém a segurar uma guitarra", chegou a contar a dada altura. Justificava-o dizendo que, à época, já todos os outros fotógrafos o faziam e não estava interessado em trabalhos genéricos dos concertos. Já na altura Brad Elterman, nascido em 1956, era diferente e fazia questão de assumir essa diferença.

Só os bastidores interessavam ao fotógrafo norte-americano, já que considerava que eram essas as imagens que, efetivamente, contavam uma história e que conseguiam transmitir emoções. Além do mais, eram também essas as fotografias que as revistas queriam e mais lhe pediam. No seu palmarés, Brad Elterman tem artistas como Rod Stewart, David Bowie, Robert Plant, Michael Jackson e os Sex Pistols.

A extensa lista não se fica, todavia, por aqui. Também inclui nomes como os Kiss, os Queen, os Blondie, os Ramones, os ABBA, os Boney M ou ainda os The Who. Circus, Rolling Stone, People, New York Post e National Enquirer foram apenas algumas das publicações com as quais colaborou. 40 anos depois, Brad Elterman é, nos dias de hoje, um fotógrafo muito conceituado que mantém o mesmo estilo.

"A maioria dos editores pede-me para fotografar exatamente como fazia ao início da minha carreira", admitiu publicamente, há dois anos, durante uma entrevista. Já com três livros publicados, o fotógrafo californiano, um homem do seu tempo, trabalha regularmente com conhecidas marcas de moda e com figuras do pop e do rock, partilhando muitas das suas imagens mais icónicas nas redes sociais.