Sabe como escolher o tapete certo para cada divisão. As dicas da designer de interiores Rita Salgueiro

1. Os tapetes servem para demarcar zonas e no que diz respeito a estes mais é mais. Quanto maior for o tapete, maior amplitude o espaço ganha.

2. Na maioria dos casos as medidas são standard, mas, se não encontra com as medidas que precisa, pode sempre mandar fazer. Regra geral, os tapetes devem passar no mínimo uns 20/30 cm fora da zona de estar, 50/60 cm nas zonas de jantar e dormir.

3. Os mais usuais são os tapetes retangulares e quadrados, mas, em casos específicos, como mesas de jantar redondas, só os redondos fazem sentido.

4. Lisos ou com padrão? Se o espaço tiver muitas peças decorativas ou materiais diferentes opte por um liso, se a base for mais sóbria então um tapete com padrão pode dar vida e o aconchego visual que o espaço precisa.

5. Usar ou não usar na zona de refeições? Se houver espaço para isso, usar sempre. Protege o pavimento do movimento das cadeiras, que o vão riscando, e dão mais conforto a quem está sentado à mesa.

6. As alergias, tal como a limpeza, já não são problema no que diz respeito aos tapetes. A grande maioria dos tapetes já são anti alérgicos e existem várias empresas que os recolhem em sua casa e devolvem assim que estejam lavados, exatamente pelo mesmo preço que levá-los a uma lavandaria.

Rita Salgueiro é Designer de Interiores, trabalha na área da decoração há vários anos. Em 2007 criou o seu próprio atelier, atividade a que junta projetos específicos, como workshops e serviços direcionados para quem procura soluções personalizadas. No âmbito das iniciativas atrás descritas, a designer vai realizar a 18 de fevereiro um Workshop de Decoração e Design de Interiores. A atividade conta com inscrições abertas aqui.