Com a aproximação do novo ano letivo, a Pepco volta a lançar a sua campanha de regresso às aulas, mantendo a aposta no conceito de “One Stop Shop” — a ideia de reunir, num único espaço, tudo o que as famílias necessitam para este período.

Um estudo encomendado pela marca indica que quase 80% dos pais preferem concentrar as compras de material escolar num só local, sobretudo pela poupança de tempo e pela redução do stress. Este comportamento de consumo sustenta a estratégia da Pepco, que pretende oferecer desde mochilas e estojos a roupa e artigos para a casa, com a conveniência de uma única deslocação.

A coleção de 2025 apresenta mochilas adaptadas a diferentes faixas etárias, a partir de 10€, bem como estojos e marcadores (a partir de 1,30€) e lancheiras (desde 1,80€). As opções incluem também garrafas reutilizáveis, roupa e calçado escolar básico, com preços de entrada baixos. Entre os produtos disponíveis encontram-se ainda materiais de arte da linha própria da marca, Pepco Artist.

Pepco aposta no conceito “loja única” para o regresso às aulas de 2025 créditos: Divulgação

Para os mais novos, há produtos inspirados em universos de animação como "Hot Wheels" ou "A casa de bonecas da Gaby". Já os alunos mais crescidos encontram mochilas com compartimentos reforçados e maior resistência, a pensar em rotinas escolares mais exigentes.

Uma das apostas da marca passa pela oferta para além do material escolar. No mesmo espaço, os clientes encontram artigos de casa, como toalhas, roupa de cama e utensílios de cozinha, numa lógica de simplificação das rotinas familiares. A proposta procura responder a quem valoriza a redução de deslocações e a centralização das compras, especialmente nos últimos dias de férias.

Já a linha de moda infantil deste ano equilibra conforto e versatilidade. A coleção inclui vestidos leves e peças mais práticas, como fatos de treino em algodão, a partir de 4€ e disponíveis em várias cores. O objetivo, segundo a marca, é oferecer soluções acessíveis que acompanhem tanto o quotidiano escolar como momentos de lazer.

"Acreditamos que as compras de regresso às aulas podem ser simples e agradáveis. O nosso foco está na conveniência, variedade e preços acessíveis, para que os pais se concentrem no que realmente importa: tempo de qualidade com os filhos", afirma Jorge Barrie Ruiz, Head of Pepco Iberia Region, em comunicado.