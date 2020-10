Shin Noguchi, um fotógrafo japonês premiado internacionalmente que vive entre Tóquio e Kamakura, gosta de andar a deambular pelas duas cidades de máquina fotográfica em punho. Especializado em fotografia de rua e vencedor do concurso MAP Toulouse 2014, descreve o seu trabalho como "uma tentativa de captar momentos extraordinários de excitação, de humanismo e de beleza em pleno decorrer da vida quotidiana".

Capaz de captar as subtilezas e as complexidades da cultura japonesa, a sua abordagem profissional e artística é discreta, enigmática e, nalguns casos, até poética, como pode ver na galeria de imagens que se segue. "Tento sempre captar a realidade para além do meu próprio ponto de vista, da minha perspetiva e dos meus valores", confessa Shin Noguchi. "A fotografia de rua mostra sempre a verdade", garante o fotógrafo.

"As fotografias de Shin Noguchi enfatizam o carácter peculiar do Japão", escreveu a jornalista Tora Baker num artigo para o site Creative Boom. "Eu gosto de partilhar os momentos bonitos que capto com outras pessoas [porque] quero que elas percebam que esses momentos extraordinários existem no nosso quotidiano e podem acontecer em qualquer lugar e em qualquer altura", justifica ainda o fotógrafo nipónico.

"Não sei muito sobre Portugal mas, pelo que tenho ouvido dizer, sei que é um país muito apaixonante e que os portugueses têm uma personalidade mais séria do que a dos seus restantes vizinhos latinos. Os japoneses são, efetivamente, mais sérios do que as pessoas dos outros países", admite Shin Noguchi, que pode acompanhar diariamente no Instagram, no Facebook e no seu blogue, em entrevista ao Modern Life/SAPO Lifestyle.