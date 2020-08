Cyguy é um construtor e restaurador de bonecas nascido em Nova Orleães que hoje vive e trabalha em Auburn, no Alabama, nos EUA. Apaixonado pela cultura pop, criou a CyGuy Dolls, uma empresa especializada na criação de figuras de brincar que são a réplica perfeita de celebridades internacionais em miniatura. As suas criações, que demoram entre seis a oito semanas a concluir, são extremamente cuidadas.

Da indumentária à expressão facial, que em muitos casos chega a ser arrepiantemente realista, passando pelos penteados, nenhum detalhe é deixado ao acaso, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue. O preço de cada criação, fornecido apenas sob consulta após um primeiro contacto, varia consoante as horas de trabalho que a criação exige e/ou com o preço dos materiais utilizados no fabrico.

O grau de exigência é grande. Cyguy garante ser capaz de reproduzir qualquer celebridade, desde que a roupa não seja demasiadamente extravagante, o que pode fazer inviabilizar a encomenda. "Somos muito rigorosos no que toca às semelhanças. Muitas vezes, usamos uma boneca já existente com a mesma estrutura facial do sujeito e redesenha-mo-la à semelhança da celebridade escolhida", explica o criador.

"Se não encontrarmos um molde de cabeça perfeito, esculpimos uma nova cabeça", esclarece ainda o artista norte-americano no seu site. Neste momento, como acaba de revelar nas redes sociais, está a criar uma boneca à imagem da cantora Britney Spears. Uma das mais pedidas é, no entanto, Madonna. Tina Turner, Ariana Grande, Geri Halliwell, Sean Penn e Meryl Streep também integram a lista de criações de Cyguy.