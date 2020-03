Há quase uma década que Tatsuya Tanaka recria, diariamente, o mundo em ponto pequeno. Foi em 2011 que o artista começou a pegar em objetos do quotidiano para reproduzir cenas do dia a dia em miniatura. Fatias de pão, auscultadores, agrafadores, fraldas, calculadoras, cascas de banana... A imaginação não tem limites para o japonês. "Os brócolos e a salsa assemelham-se, muitas vezes, a uma floresta e as folhas a flutuar sobre água parecem barcos", justifica.

No universo em miniatura do nipónico cabem todos os nossos mundos e nem a ameaça global da covid-19 passou ao lado da veia artística de Tatsuya Tanaka, que partilhou a última criação com uma mensagem de esperança. "Derrotar o coronavírus" foi o título que deu à criação. Muitos dos seus trabalhos têm também sido apresentados publicamente em exposições em várias partes do mundo. Até ao próximo dia 10 de maio, tem uma patente ao público na Finlândia.