Os gatos tornaram-se os verdadeiros reis da casa. A sua presença elegante transforma cada casa em que entram. Mas por detrás dessa imagem de animal autossuficiente encontramos uma realidade muito diferente: a sua saúde e bem-estar dependem, em grande medida, dos cuidados que recebem dos seus cuidadores.

No âmbito do Dia Internacional do Gato, Thierry Correia, médico veterinário da equipa de comunicação científica da Royal Canin, reforça uma mensagem fundamental: os gatos precisam de nós para garantir a sua saúde e bem-estar. E isso implica compreender a sua linguagem, entender os seus ritmos e tomar decisões informadas desde o primeiro dia. Por isso, fique com dez ideias-chave para garantir que os felinos ronronem de felicidade.

Dicas para ser um cuidador responsável de um gato