Os gatos tornaram-se os verdadeiros reis da casa. A sua presença elegante transforma cada casa em que entram. Mas por detrás dessa imagem de animal autossuficiente encontramos uma realidade muito diferente: a sua saúde e bem-estar dependem, em grande medida, dos cuidados que recebem dos seus cuidadores.
No âmbito do Dia Internacional do Gato, Thierry Correia, médico veterinário da equipa de comunicação científica da Royal Canin, reforça uma mensagem fundamental: os gatos precisam de nós para garantir a sua saúde e bem-estar. E isso implica compreender a sua linguagem, entender os seus ritmos e tomar decisões informadas desde o primeiro dia. Por isso, fique com dez ideias-chave para garantir que os felinos ronronem de felicidade.
Dicas para ser um cuidador responsável de um gato
- Um lar à sua medida. A sua casa também é a casa dele. Certifique-se de que ele tem um local tranquilo e acolhedor para dormir, longe da comida e da caixa de areia. E não se esqueça de preparar o espaço em altura também! Os gatos adoram observar o mundo desde cima o que faz com que locais mais altos em casa sejam os seus locais favoritos. E, se tiver vários gatos em casa, lembre-se de que o número de comedouros, bebedouros, camas e caixas de areia deve ser igual ao número de gatos mais um!
- Segurança acima de tudo. Transforme a sua casa num espaço à prova de gatinhos curiosos. Esconda medicamentos e cabos e, muito importante, livre-se das plantas que possam ser tóxicas para ele. Se tiver dúvidas, o médico veterinário é a sua melhor fonte de informação.
- Prevenção é saúde. As visitas ao médico veterinário não são apenas para quando ele está doente. A prevenção é fundamental: vacinas em dia, desparasitações periódicas e check-ups pelo menos uma vez por ano são essenciais para uma vida longa e saudável. Não nos podemos esquecer de que os gatos tendem a esconder os sinais de doença!
- Um alimento completo e de qualidade. Uma dieta equilibrada é fundamental. Combine o alimento seco com o húmido para mantê-lo hidratado e certifique-se de que ele tem sempre água fresca à disposição. Atenção! Cada gato tem necessidades específicas de acordo com a sua idade, estilo de vida ou raça, por isso certifique-se de que a sua alimentação lhe fornece os nutrientes necessários em cada fase da vida.
- A limpeza é fundamental. A sua bandeja de areia é um dos locais mais importantes da casa. Deve estar num local tranquilo, acessível e sempre limpo. Mantê-la impecável evitará surpresas desagradáveis.
- Pelo brilhante. Os gatos são muito limpos e, geralmente, não precisam de tomar banho. Os especialistas lembram de que não se deve forçar os felinos que rejeitam a água e sublinham que eles próprios se ocupam de se limpar. No entanto, se o seu gato tiver pêlo comprido, terá de cuidar da escovagem para evitar nós e problemas dermatológicos.
- Não se esqueça de brincar. Um gato estimulado é um gato feliz. Dedique tempo todos os dias para brincar com ele. Brinquedos que o façam perseguir e caça, são perfeitos para manter a sua mente ativa e o seu instinto felino satisfeito.
- “Manicure felina”. Dê-lhe um bom arranhador para que ele possa afiar as garras sem que os seus móveis sofram as consequências. É um comportamento natural que ele precisa expressar, por isso certifique-se de que sabe ouvi-lo, compreendê-lo e lhe dá o que ele precisa.
- Ouça ativamente para reforçar o vínculo. Não é que os gatos sejam ariscos, é que eles precisam do seu espaço e são eles que decidem quando e como se aproximam de nós. É algo que devemos respeitar e aproveitar para reforçar o nosso vínculo com eles quando surgir a oportunidade. Por isso, preste atenção aos sinais que ele lhe envia e não force as festinhas.
- Muito carinho. Acima de tudo, o seu gato precisa do seu carinho. As carícias, as palavras suaves e simplesmente a sua companhia reforçam a vossa relação e dão-lhe a segurança de que precisa para ser um gato pleno e feliz.
