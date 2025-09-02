Pepco
Após um agosto que corre ao ritmo pausado das férias, eis que setembro chega com uma energia muito própria. Há mochilas esquecidas a precisar de ser trocadas; estojos com lápis já gastos, outros aproveitáveis; camisolas e calças que deixaram de servir durante o verão. Em simultâneo, cresce em casa o entusiasmo de um novo começo: rever amigos, preparar os primeiros trabalhos e regressar à rotina.
Entre o entusiasmo e a organização, as necessidades dos mais jovens e um orçamento que não pode (e não deve) ‘esticar’ ao limite, cada família procura uma forma prática de dar resposta a todas as exigências desta época.
A Pepco é uma aliada neste processo ao concentrar num só lugar os artigos mais procurados para setembro — mochilas, roupas, estojos, lancheiras, material escolar, roupa prática e confortável e muito mais, incluindo acessórios para a casa. O resultado são compras mais rápidas e económicas. O mesmo é dizer, qualidade com preços baixos e competitivos, sem stresse acrescido e com mais tempo para o que importa: estar com os nossos filhos.
Para tornar este regresso às aulas mais tranquilo, deixamos um guia prático com dicas úteis.
Orçamento sob controlo – porque é que faz sentido comprar tudo no mesmo sítio?
Comprar em vários locais nem sempre resulta em poupança. Entre deslocações e compras duplicadas, o orçamento pode facilmente sair prejudicado. Concentrar tudo no mesmo espaço simplifica: é possível verificar se a lista está a ser cumprida, comparar preços no momento e manter o valor gasto visível.
Nas lojas Pepco, pais e filhos encontram cadernos e canetas, mochilas resistentes, roupas para a escola e até acessórios para organizar a casa, o que poupa tempo e energia.
Material escolar – rever e comprar a preços competitivos
A lista de material escolar varia de acordo com a idade. No 1.º ano, por exemplo, o conjunto é extenso: cadernos de linhas e quadriculados, lápis macios, estojo com borracha, afia e marcadores, colas, tesouras, folhas de desenho, papel colorido, pincéis e até toalhetes.
É um kit pensado para apoiar não só a aprendizagem, mas também a criatividade.
Nos anos seguintes, a estratégia passa por rever o que ficou guardado. Este exercício simples reduz custos e permite dar prioridade apenas ao que é indispensável.
A oferta da Pepco ajuda a completar cada uma dessas listas: uma mochila (6€) para quem procura leveza e praticidade, ou uma outra mochila (23€) para suportar o ano inteiro; um estojo (4€) simples e funcional ou aquele para levar na mala do dia a dia (2,5€); uma lancheira (2,50€) acessível para as refeições rápidas e um saco para sapatos (1,50€). E, claro, os básicos nunca falham: cadernos a partir de 0,80€ para as anotações rápidas ou cadernos (1,30€) mais completos para acompanhar todas as matérias.
Moda infantil – versátil e prática
Setembro é também altura de rever o guarda-roupa.
Ao vestuário, pede-se que seja prático, respirável e confortável, mas também capaz de acompanhar o estilo dos mais novos, do pré-escolar aos adolescentes.
Na Pepco, as propostas variam consoante a idade. Os mais novos encontram vestuário com personagens de contos de fadas, filmes de animação e jogos: t-shirts (3€) simples, leves e fáceis de escolher, ou t-shirts (4,5€) com estampados vibrantes e tecidos macios. Leggings ou jeans? Há leggings (5€) práticas e suaves, ou calças de fato de treino com punhos elásticos (5€) confortáveis e duráveis para aventuras que exigem movimento. Já os mais crescidos optam por roupas básicas para a escola e tempos livres — camisolas (2,5€) simples e calorosas, ou camisola com capuz (10€) com as últimas tendências.
Há ainda tempo para visuais mais elegantes: vestidos com pormenores discretos, camisas brancas (6€) e saia em estilo flare (5€) que combina estilo e liberdade de movimento. Estas peças trazem elegância sem sacrificar o conforto, adaptando-se aos corredores da escola e também ao dia a dia.
Uma boa estratégia é criar um guarda-roupa cápsula com cinco conjuntos preparados para os dias da semana — t-shirts, calças de treino, saias ou vestidos que se combinam facilmente, tornando as manhãs mais rápidas e organizadas.
A Pepco ajuda a tornar esse processo mais simples: variedade, qualidade e preços baixos, tudo reunido num só espaço.
