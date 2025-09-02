Após um agosto que corre ao ritmo pausado das férias, eis que setembro chega com uma energia muito própria. Há mochilas esquecidas a precisar de ser trocadas; estojos com lápis já gastos, outros aproveitáveis; camisolas e calças que deixaram de servir durante o verão. Em simultâneo, cresce em casa o entusiasmo de um novo começo: rever amigos, preparar os primeiros trabalhos e regressar à rotina.

Entre o entusiasmo e a organização, as necessidades dos mais jovens e um orçamento que não pode (e não deve) ‘esticar’ ao limite, cada família procura uma forma prática de dar resposta a todas as exigências desta época.

A Pepco aconselha Se o seu filho tem tendência a perder coisas, vale a pena comprar já etiquetas com nomes ou um marcador permanente para assinar tudo, desde camisolas a lápis de cera.

A Pepco é uma aliada neste processo ao concentrar num só lugar os artigos mais procurados para setembro — mochilas, roupas, estojos, lancheiras, material escolar, roupa prática e confortável e muito mais, incluindo acessórios para a casa. O resultado são compras mais rápidas e económicas. O mesmo é dizer, qualidade com preços baixos e competitivos, sem stresse acrescido e com mais tempo para o que importa: estar com os nossos filhos.

Para tornar este regresso às aulas mais tranquilo, deixamos um guia prático com dicas úteis.

Orçamento sob controlo – porque é que faz sentido comprar tudo no mesmo sítio?

Comprar em vários locais nem sempre resulta em poupança. Entre deslocações e compras duplicadas, o orçamento pode facilmente sair prejudicado. Concentrar tudo no mesmo espaço simplifica: é possível verificar se a lista está a ser cumprida, comparar preços no momento e manter o valor gasto visível.

Nas lojas Pepco, pais e filhos encontram cadernos e canetas, mochilas resistentes, roupas para a escola e até acessórios para organizar a casa, o que poupa tempo e energia.

Material escolar – rever e comprar a preços competitivos

A lista de material escolar varia de acordo com a idade. No 1.º ano, por exemplo, o conjunto é extenso: cadernos de linhas e quadriculados, lápis macios, estojo com borracha, afia e marcadores, colas, tesouras, folhas de desenho, papel colorido, pincéis e até toalhetes.

Acessórios complementares Verificar se os mais pequenos têm: Um saco de pequeno-almoço e garrafa de água que possa ser aberto facilmente com dedos pequenos e que caiba numa mochila.

Saco para sapatos e roupa de ginástica, durável e fácil de lavar.

Acessórios para o cabelo como elásticos, fitas e ganchos.

Autocolantes e acessórios decorativos para marcar os cadernos, a mochila, o estojo ou a garrafa, para que não sejam confundidos com os materiais dos colegas.

Capas transparentes para cadernos ou livros.

Pequeno caderno de notas para desenhos ou para assinalar coisas importantes das crianças.

É um kit pensado para apoiar não só a aprendizagem, mas também a criatividade.

Nos anos seguintes, a estratégia passa por rever o que ficou guardado. Este exercício simples reduz custos e permite dar prioridade apenas ao que é indispensável.

A oferta da Pepco ajuda a completar cada uma dessas listas: uma mochila (6€) para quem procura leveza e praticidade, ou uma outra mochila (23€) para suportar o ano inteiro; um estojo (4€) simples e funcional ou aquele para levar na mala do dia a dia (2,5€); uma lancheira (2,50€) acessível para as refeições rápidas e um saco para sapatos (1,50€). E, claro, os básicos nunca falham: cadernos a partir de 0,80€ para as anotações rápidas ou cadernos (1,30€) mais completos para acompanhar todas as matérias.

Moda infantil – versátil e prática

Setembro é também altura de rever o guarda-roupa.

No dia a dia. O que vestir? Todos os dias: blusas confortáveis de manga comprida e curta, calças, leggings, fatos de treino, sweatshirts, saias e vestidos.

Roupa interior e acessórios: cuecas, camisolas, collants, meias - nunca são demais.

Calçado: calçado de troca para a escola e calçado desportivo confortável para a Educação Física.

Vestuário de Educação Física: t-shirt, calções ou leggings.

Ao vestuário, pede-se que seja prático, respirável e confortável, mas também capaz de acompanhar o estilo dos mais novos, do pré-escolar aos adolescentes.

Na Pepco, as propostas variam consoante a idade. Os mais novos encontram vestuário com personagens de contos de fadas, filmes de animação e jogos: t-shirts (3€) simples, leves e fáceis de escolher, ou t-shirts (4,5€) com estampados vibrantes e tecidos macios. Leggings ou jeans? Há leggings (5€) práticas e suaves, ou calças de fato de treino com punhos elásticos (5€) confortáveis e duráveis para aventuras que exigem movimento. Já os mais crescidos optam por roupas básicas para a escola e tempos livres — camisolas (2,5€) simples e calorosas, ou camisola com capuz (10€) com as últimas tendências.

Há ainda tempo para visuais mais elegantes: vestidos com pormenores discretos, camisas brancas (6€) e saia em estilo flare (5€) que combina estilo e liberdade de movimento. Estas peças trazem elegância sem sacrificar o conforto, adaptando-se aos corredores da escola e também ao dia a dia.

A Pepco aconselha Imprima o horário do seu filho e complete-o com outros elementos da semana, por exemplo, atividades extracurriculares, tempo de estudo, tempo de brincadeira, tarefas domésticas. O plano deve estar visível: pode pendurá-lo no frigorífico ou na secretária do seu filho. Para as crianças mais pequenas, é uma boa ideia acrescentar ícones ou cores para as ajudar a compreender rapidamente o que está a acontecer e quando.

Uma boa estratégia é criar um guarda-roupa cápsula com cinco conjuntos preparados para os dias da semana — t-shirts, calças de treino, saias ou vestidos que se combinam facilmente, tornando as manhãs mais rápidas e organizadas.

A Pepco ajuda a tornar esse processo mais simples: variedade, qualidade e preços baixos, tudo reunido num só espaço.