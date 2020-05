Shusaku Takaoka mistura imagens da cultura pop com arte clássica para ser satírico, irónico e, até, provocador, mesmo em tempo de surto pandémico, como se pode ver nos trabalhos que tem desenvolvido ao longo dos últimos meses. Já imaginou como seriam as princesas da Disney se tivessem Instagram, mas também gosta de recriar pinturas famosas e não tem problemas em meter-se com os políticos. Os trabalhos do designer gráfico japonês fazem sucesso na internet.

As colagens e as montagens criativas do nipónico, que pode ficar a conhecer na galeria de imagens que se segue, recorrem a obras artísticas e a elementos da vida quotidiana com o objetivo de levar, de uma forma subtil, os que as veem a pensar em muitas das realidades quotidianas com que hoje se deparam. "Ele não poupa ninguém, nem imagens sagradas, nem obras de arte, nem celebridades, nem políticos, nem personagens animadas", elogia a jornalista Giulia Guido.

"A realidade é, por vezes, aborrecida mas a versão que Shusaku Takaoka nos apresenta dela é muito mais estimulante, divertida e até surreal", elogia num artigo publicado na revista Collater.al. Giulia Guido realça ainda a descontextualização social que o artista gráfico apresenta nos trabalhos criativos que desenvolve. A atriz portuguesa Marisa Cruz e a atriz brasileira Taís Araujo são duas das muitas celebridades que gostam de ver e admirar as montagens mordazes do japonês.