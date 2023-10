Num momento em que as famílias portuguesas enfrentam dificuldades para fazer face às despesas fixas, por força da conjuntura económica, pequenos gestos podem fazer a diferença e ter impactos significativos na poupança, desde logo a começar pela fatura de eletricidade. A troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas mais eficientes, como as LED, é um exemplo prático de como economizar energia elétrica e reduzir despesas.

Conheça três grandes diferenças entre as lâmpadas LED e as lâmpadas incandescentes, que podem resultar numa poupança na fatura da eletricidade em cerca de 100 euros por ano.

1. Eficiência Energética

Luzes LED: São altamente eficientes em termos energéticos, uma vez que convertem grande parte da eletricidade em luz e com reduzidas emissões de calor. Permitem poupar até 80% no consumo de energia quando comparado com as lâmpadas incandescentes.

Luzes Incandescentes: Consomem mais energia para produzir a mesma quantidade de luz que as lâmpadas LED. A maior parte da energia consumida é dissipada com o calor em vez de ser convertida em luz.

2. Vida Útil

Luzes LED: As luzes LED têm uma vida útil mais longa, chegando a cerca de 25.000 horas de utilização. Isto representa menos substituições e menos desperdício.

Luzes Incandescentes: Em comparação com as lâmpadas LED, as lâmpadas incandescentes têm uma vida útil muito mais curta, de cerca de 1.000 horas, pelo que necessitam de ser substituídas com mais regularidade.

3. Custo a Longo Prazo

Luzes LED: Apesar das luzes LED serem mais caras no momento da aquisição, o seu baixo consumo de energia e a sua vida útil mais longa resultam em economias significativas a longo prazo, que se refletem quer na fatura da eletricidade, quer nos custos de substituição.

Luzes Incandescentes: As lâmpadas incandescentes podem ser mais baratas, mas o seu alto consumo de energia e a sua necessidade de substituição mais frequente resultam em custos mais elevados a longo prazo.

Em termos práticos:

No cenário de uma família que tenha as luzes de cinco divisões de casa ligadas por um período médio de quatro horas diárias (20h00 – 24h00), os custos com a eletricidade são bastante díspares quando são utilizadas lâmpadas LED ao invés de incandescentes, e com um impacto significativo na fatura da luz. Tendo como preço referência do kWh o valor de 0,1566 euros, uma família que tenha lâmpadas incandescentes pode gastar 112,752 euros ao fim de um ano, enquanto uma família que utilize lâmpadas LED vai gastar apenas 16,912 euros. Trata-se de uma poupança anual de 95,83 euros*.

Uma lâmpada LED de 15W apresenta o mesmo efeito de iluminação de uma lâmpada incandescente de 100W, queresulta numa disparidade significativa em relação ao consumo de eletricidade.

Esta informação é da responsabilidade do ComparaJá, plataforma de finanças pessoais que recorre a simuladores de comparação e serviço de acompanhamento personalizado e gratuito.