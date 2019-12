Fotógrafo de moda e de música, o britânico Ralph Perou é conhecido pela facilidade com que consegue retratos que revelam a verdadeira identidade de celebridades como Marilyn Manson, Jay-Z e Eminem. Para o projeto fotográfico "Big cats by Perou", um dos seus últimos trabalhos, resolveu utilizar as estratégias a que habitualmente recorre para relaxar os famosos para tranquilizar tigres e leões que uma organização inglesa que acolhe espécies ameaçadas abriga.

As fotografias, que pode ver de seguida, foram tiradas no The Big Cat Sanctuary, em Smarden, em Kent. Nias, Narnia, Manzi, Maya, os irmãos Bajrami e Keene e Xizi são os felinos que agora figuram nas fotografias de exemplar único que a instituição está a leiloar no seu site, com preços a partir das 750 libras esterlinas, cerca de 990 euros. Os interessados que passem pela estação ferroviária de London Bridge, em Londres, podem vê-las ao vivo desde o passado dia 12.

"Muita gente fotografa estes gatos grandes à distância e à luz do dia, por isso eu resolvi pegar neles e montar um estúdio [na sede da organização que os acolhe] para os fotografar da mesma maneira que eu fotografaria uma estrela de rock ou um modelo", assegura Ralph Perou. Ao desenvolver este projeto, que se prolongou por mais de seis meses para ambientar os animais, o fotógrafo pretende dar visibilidade ao trabalho dos profissionais do The Big Cat Sanctuary.