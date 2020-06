Diego Cusano é um ilustrador italiano de Modena, mestre em artes visuais e design gráfico, que viajou por toda a Europa após completar a sua formação académica em busca de novos estímulos criativos, com o intuito de criar a sua identidade artística. Em 2013, começou a experimentar a técnica da colagem, reunindo desenhos a lápis, imagens e naturezas mortas. Para o artista, os mais variados objetos alteram a sua função nativa para, através do desenho, adquirirem uma função nova, díspar e inesperada.

"Comecei a olhar para as coisas de um ponto de vista diferente e, a partir dessa nova abordagem, comecei a criar ilustrações que, desde então, publico diariamente nas redes sociais", explica o artista na sua página pessoal no Facebook. Diego Cusano tem como objetivo despertar sorrisos nas pessoas que veem o seu trabalho, que mistura arte com comida, moda, celebridades e até desenhos animados. Não há limites para as suas criações, que primam pela variedade, como pode ficar a conhecer de seguida.

Diego Cusano, um dos criativos mais seguidos nas redes sociais, publica trabalhos na sua conta de Instagram, que já ultrapassa os 235.000 seguidores, regularmente. Para o artista, "a interação com o público é essencial e os seus comentários são de extrema importância para o desenvolvimento dos meus novos projetos", agradece. O livro "Food art and fantasy", composto por 35 ilustrações, que publicou em 2014, abriu-lhe portas para o sucesso. Já colaborou com marcas como a Adidas, a Diesel e a Cartier.