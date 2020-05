É um apaixonado por fotografia urbana e, sempre que pode, sai à rua para fazer o gosto ao olho e ao dedo. Ralf Pollack, que reside em Berlim, capital da Alemanha, nem sequer precisa de ir muito longe. Uma ida a um dos bairros centrais da cidade é o suficiente para o satisfazer. "Kreuzberg é uma viagem que vale sempre a pena. Os reflexos nas fachadas dos prédios estão sempre a mudar com o sol e com as nuvens nos diferentes ângulos", confessa o fotógrafo germânico.

Os padrões, as cores e as formas são, como pode comprovar de seguida, o que mais entusiasmam Ralf Pollack nas incursões citadinas que costuma fazer, muitas delas a pé, quase sempre de manhã, altura em que gosta particularmente de fotografar. "Todos eles têm a sua influencia e permitem-me criar constantemente novas imagens", afirma o alemão, um dos três fotógrafos desafiados pela marca Panasonic para testar o modelo Lumix G9 em contexto urbano.