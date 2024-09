Com que idade a LEGO entrou na sua vida?

Quando era criança, sempre tive LEGO. Era o meu brinquedo favorito. Pedia LEGO em todos os aniversários, em todos os Natais... E não só montava as coisas conforme as instruções, como, desde muito cedo, comecei a construir as minhas próprias construções.

A LEGO foi sempre uma constante na sua vida ou houve alturas em que deixou de brincar?

Sim, ali pelos 13 anos as coisas mudaram e eu deixei de brincar com LEGO. Até que voltou a reentrar na minha vida em 2014 (tinha eu 36), quando estava a ver um episódio de “A Teoria do Big Bang" em que o Sheldon, uma das personagens, estava a brincar com um set de LEGO Star Wars, e eu fiquei surpreendido por ver que a LEGO agora tinha brinquedos desse universo. Fui pesquisar na Internet e descobri o fabuloso mundo dos AFOL (Adult Fans of LEGO) e as suas criações. A partir daí, entrei “na toca do coelho” e comecei a comprar LEGO outra vez e a construir coisas originais.

O que o fez concorrer a designer do grupo?

Antes era professor de Educação Física em escolas públicas. Fui professor durante 15 anos, sou licenciado em Educação Física pela Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. Quando descobri que existiam outros adultos que gostavam de construir como eu, juntei-me a uma comunidade de fãs de LEGO. Mais tarde um dos membros da comunidade chamou-me a atenção para o facto de a LEGO contratar designers com alguma regularidade. Em 2015, decidi concorrer e passei por um processo de recrutamento longo, que incluiu entrevistas e workshops na sede, em Billund, na Dinamarca, até que finalmente foi-me oferecido um lugar como Model Designer na equipa de LEGO Star Wars.

Quais são as características mais importantes para se trabalhar na LEGO?

A LEGO é uma empresa muito moderna, muito aberta, com uma dinâmica e uma visão das coisas muito relaxada e descontraída. Para o meu trabalho em específico, designer de sets, não há nenhum requerimento académico que seja necessário, ou seja, não é preciso ter uma licenciatura ou um mestrado em Design, Desenvolvimento de Produto ou outros semelhantes. Claro que ajuda, nunca é demais ter esse tipo de background, mas diria que mais de metade dos designers LEGO não têm qualquer tipo de formação nessa área. Têm, sim, uma grande paixão pela marca, um grande conhecimento de como é que o sistema LEGO funciona, como é que todas as peças se juntam e como é que funcionam em conjunto umas com as outras, um bom conhecimento do que faz um bom brinquedo, um bom sentido de estética e, também muito importante, saber trabalhar em equipa, porque, afinal de contas, qualquer set que está nas prateleiras é um trabalho conjunto de várias pessoas, não só do model designer.

Como é fazer brinquedos?

É fantástico! Quando estou a fazer um set que é mais direcionado para crianças (porque também faço muitos sets para adultos), dou por mim a experimentar as funções e as características do set no chão, de joelhos, ou a voar com uma nave pelo ar a ver se as asas partem quando se faz isso. Portanto, é um processo criativo muito interessante. E também é fantástico ver quando os sets estão nas prateleiras e sabermos que milhares ou milhões de crianças no mundo inteiro vão brincar com um brinquedo que fui eu que criei. Já me aconteceu, várias vezes, entrar numa loja LEGO e ver crianças com os meus sets na mão e estarem contentes e excitados e a quererem comprar. É um sentimento muito, muito bom.

A mudança para a Dinamarca foi fácil ou teve um "choque cultural"?

A mudança para a Dinamarca foi relativamente suave. O choque cultural está lá, mas não é muito acentuado. Claro que é um país mais frio, mais escuro, há menos sol, a cultura é um bocadinho mais fria também e os nórdicos não são pessoas de fazerem amizades muito facilmente, o que criou algumas barreiras. Mas, felizmente, existe uma excelente comunidade de portugueses na Dinamarca, perto de onde eu moro. A maioria trabalha para o Grupo LEGO, outros trabalham para outras empresas, e esse é o nosso núcleo forte. É mais com esse núcleo de portugueses vivemos no dia a dia, e isso ajudou a mitigar bastante o choque cultural. Claro que há sempre as saudades da família e dos amigos aqui em Portugal, mas não se pode ter tudo, não é?

Até agora, o que mais gostou de fazer na LEGO?

Bem, é difícil escolher um set em específico que eu tenha gostado mais de fazer, de trabalhar, porque todos eles têm os seus desafios, os seus pontos fortes, e foi realmente muito bom trabalhar em todos eles. Mas se eu tivesse de escolher um, provavelmente seria o Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton, porque sou um grande fã do filme, e foi mesmo um verdadeiro prazer trabalhar neste set.

Como é o processo criativo de um designer?

O nosso processo criativo é longo, varia entre 3 e 4 meses para um set mais pequeno e até um ano para um set maior, e grande parte desse tempo é passado em construção. Portanto, várias construções do set, cada vez mais alterando e otimizando, tentando melhorar e ter uma construção mais fluida, com tudo a funcionar e esteticamente mais apelativa. É um processo de tentativa e erro. Para um set qualquer, nós, os designers, construímos várias vezes até ficar como nós queremos. E depois, claro, há todo um processo de aprovação do parceiro, da propriedade intelectual se for o caso. No caso de Star Wars, tem de ser tudo aprovado pela Lucasfilm e passar por outros processos sempre que envolve licenças. E há, finalmente, uma outra parte em que nós também somos responsáveis, que é a parte digital do set. Temos de colocar o set, uma vez construído com peças, num programa digital específico que a LEGO tem, e é por aí que vão ser feitas as instruções, o packaging e tudo isso, através das respetivas equipas.

Como foi criar o set Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton ?

Foi incrível! Como já disse, sou um grande fã do filme. Devo tê-lo visto dezenas e dezenas de vezes. Houve uma altura da minha vida em que eu até sabia as letras das músicas todas de cor. Ainda hoje sei algumas. Não trabalhei neste set sozinho, foi uma colaboração entre mim e outra designer, a Laura Perron, da equipa de LEGO Ideas. Foi incrível ter a oportunidade de colocar alguns Easter eggs, algumas referências ao filme aqui e acolá para que os fãs, quando estão a construir o set, se apercebam «Ai, olha, isto é aquela parte do filme!» foi muito divertido.

Sentiu a responsabilidade por ser um filme tão icónico?

Absolutamente. Eu sabia que, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, o filme é extremamente popular. Tem uma legião de fãs gigantesca e há muito merchandising do filme, por isso sabíamos que este set também iria ser popular. E, claro, há sempre essa pressão, mas. quando temos uma paixão muito grande pelo filme, isso também transparece no resultado final. E tentámos colocar o máximo de detalhes possível e capturar a essência do filme com as cores e as formas. Acho que o resultado final foi mesmo muito bom.

A estética do filme envolve muitas linhas arredondadas e distintas. Foi muito difícil de recriar com peças LEGO?

Foi muito desafiante, porque as linhas das casas — de tudo no filme, na verdade — são muito angulares. Não há um ângulo reto naquele filme, e isso às vezes, com peças LEGO, é difícil de transcrever. Foi muito complexo passar essa estética e esse ADN, para as peças LEGO. Portanto, tivemos de ser criativos para fazer paredes em ângulos, fontes redondas, mas não tão redondas, um bocadinho mais em formas hexagonais. Foi um desafio muito grande também e eu espero que os fãs se divirtam bastante a construir este set.

Como foi regressar a Portugal para apresentar um novo set?

Foi muito bom! Quero repetir muitas vezes, porque foi fantástico. Como disse, nos Estados Unidos já esperava que o set fosse muito popular. Não estava à espera que em Portugal fosse tanto. Por isso, foi muito bom estar na loja do Colombo e perceber que há muita gente que é fã do filme como eu e que, espero, vá passar um bom bocado e divertir-se a construir o set.

