Julian Rad, nascido em 1991, é um fotógrafo de vida selvagem austríaco autodidata que, em 2015, recebeu um prémio Comedy Wildlife Photography Award com a fotografia de um hamster a correr pela floresta, intitulada "The rush hour”. Apesar de fotografar vários tipos de animais selvagens, são os seus trabalhos com esquilos, hamsters e raposas os que mais fazem furor nas redes sociais, onde já é seguido por quase 100.000 pessoas.

As imagens divertidas e/ou ternurentas que capta contam histórias e evocam emoções. A sua captura requer talento, mestria e muita paciência, dado que os que mais fotografa são animais rápidos e astutos. Um esquilo que aprecia o perfume de uma flor e um hamster que sobe a um ramo para comer amoras são, juntamente com a fotografia premiada de Julian Rad, algumas das imagens que pode ver na galeria que se segue.