Elizabeth Sagan tem apenas 25 anos e uma paixão desmedida por livros, que coleciona. Chegou, até, a criar com um amigo a My Book Features, uma comunidade de troca de obras literárias para quem gosta de ler mas não encontra um determinado título à venda ou não dispõe de meios económicos para as adquirir. De início, as suas partilhas nas redes sociais serviam, sobretudo, para comunicar as suas leituras mais recentes.

Para atrair a atenção dos seguidores, criava fotografias interativas com as estantes que forram as paredes da sua casa e mostrava a imensa coleção de obras literárias. Com o passar do tempo, como pode ver de seguida, a ideia começou a tornar-se cada vez mais complexa e criativa levando Elizabeth Sagan a (re)criar cenas literárias, aproveitando as cores chamativas das lombadas e das capas das publicações que coleciona.

Com mais de 146.000 seguidores no Instagram e mais de 18.000 seguidores no Facebook, a juntar aos mais de 4.400 que a acompanham diariamente no Twitter, a criativa é um dos muitos casos de sucesso nas redes sociais. Nas muitas fotografias que partilha, além de anjos e estrelas-cadentes, há guerreiras que lutam contra dragões, sereias, surfistas, sagitários e muitas criações mitológicas tiradas dos livros que lê.