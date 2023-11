1. De manhã, ao acordar, abra as persianas e as cortinas e deixe o sol entrar pelas divisões do seu lar, conseguindo, assim, aquecer a casa e manter todas as áreas mais quentes ao longo do dia.

2. A regra é simples: abrem-se as janelas e fecham-se as portas. O segredo está em não deixar que o calor, que vai entrar pelas janelas, se difunda pelas várias áreas da casa, deixando-o acumular e condensar em cada divisão.

3. Passe com uma mão junto às molduras de janelas e portas e confirme se elas se encontram realmente isoladas. Se não estiverem, basta comprar e aplicar uma fita isolante que vai impedir que a temperatura mais fria entre dentro de casa.

4. Há zonas da casa que são tendencialmente mais frias. Nestes casos, o truque está em usar e abusar dos tapetes nestas áreas, já que eles criam uma camada extra de isolamento no chão, mantendo o piso mais quente e dando à casa um ar mais confortável e acolhedor.

5. As lâmpadas ajudam a conferir aos espaços um ambiente mais frio ou mais quente – sendo precisamente por isso que, no inverno, devemos optar por lâmpadas de luz âmbar ou amarela, que ajudam a manter a sensação de calor.

6. As velas são elementos decorativos, mas há outro motivo para assumirem o protagonismo nas noites frias de inverno: é que basta acender algumas velas em casa para conseguir, para além da poupança energética, um ambiente mais quente e acolhedor.

7. Ao utilizar o forno para preparar as refeições da família, vai evitar a humidade habitual dos cozinhados e vai conseguir uma excelente ajuda no aquecimento do seu lar (até porque, se deixar a porta da cozinha aberta, o calor se irá distribuir por toda a casa).

8. Para muitas casas, as caldeiras de condensação são uma excelente alternativa face aos esquentadores a gás. Portugal tem uma média anual entre 2200 e 3000 horas de sol, pelo que a utilização de energia solar para o aquecimento de água sanitária é uma escolha cada vez mais comum no mercado português, permitindo poupar significativamente na sua fatura de energia.

Com estas dicas, o inverno pode ficar literalmente fora da sua casa, garantindo mesmo assim o máximo respeito pela sua carteira.