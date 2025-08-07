Esvaziar o frigorífico antes de um longo período fora, consumir localmente e trocar os descartáveis pelos reutilizáveis: estas são apenas algumas dicas que a Phenix, start-up que tem como objetivo combater o desperdício alimentar e não alimentar, oferece neste guia para umas férias descontraídas, sustentáveis e sem desperdício.

DICA 1: Esvaziar o frigorífico ou congelar o que não vai consumir

Para ir de férias com a consciência tranquila, dê uma vista de olhos no frigorífico e na despensa. Congele o que acredita que se poderá estragar nos dias em que vai estar fora. Nos dias que antecedem a saída de casa, deve limitar as compras e comprar apenas aos alimentos essenciais. A prioridade deve ser terminar todos os alimentos, sobras e produtos de curta duração. Deve, ainda, congelar tudo o que irá ultrapassar o bom estado de consumo. Se existirem alimentos que, nesses dias não vão ser consumidos, e que não podem ser congelados, a sugestão é distribuir pela família e amigos. Temos a certeza que vão agradecer a oferta

DICA 2: Optar por produtos de higiene ecológicos

Opte por produtos de higiene ecológicos que sirvam para toda a família. São uma vantagem enorme na hora de ir de férias, pois consegue reduzir o transporte de líquidos e ganhar espaço na mala. Além disso, são mais saudáveis e muito mais amigos do ambiente! Depois das férias, aconselhamos que se mantenha este excelente hábito e que partilhe esta dica com família e amigos.

DICA 3: Consumir produtos locais

Consumir produtos da época e do local onde se está de férias é a quarta dica…e que pode ser implementada na rotina diária depois de vir de férias! Escolher produtos locais é escolher alimentos típicos e, muitas vezes, mais saborosos. Por outro lado, o consumo de produtos locais ajuda a contribuir para o aumento do rendimento dos produtores que, muitas vezes, dependem do período de férias para subsistir o resto do ano. Com esta alteração, é ainda possível reduzir o impacto ambiental: não é necessário transporte e os alimentos têm menos pesticidas e químicos, tornando-os mais nutritivos e saborosos.

DICA 4: Apostar nos reutilizáveis

Se vai precisar de cozinhar ou comer fora – praia, parque, piscinas – nas suas férias, leve na mala alguns acessórios de cozinha reutilizáveis. A nossa sugestão é que tenha sempre à mão talheres, garrafas, palhinhas e um saco de tecido para as compras. Desta forma, é possível reduzir a pegada ecológica e a carteira agradece a poupança.

DICA 5: Informar-se sobre reciclagem no local das férias

A última sugestão que oferecermos para umas férias sem desperdício é bastante simples: perceber como funciona a reciclagem no destino de férias. Pesquise se existem contentores perto de da casa de férias para que a reciclagem seja mais fácil. Em Portugal, nos últimos anos, tem havido um forte investimento público na construção de mais contentores adequados à reciclagem. Porém, ainda existe algum desconhecimento acerca da matéria: o que colocar, onde colocar e em que condições, são muitas vezes as maiores dúvidas.