Siderurgia e indústria tecnológica

Com a sua localização central, a cidade beneficiou durante a era Mao da estratégia de deslocamento das indústrias para as regiões do interior do país, consideradas melhor protegidas.

Atualmente, é um dos centros da indústria siderúrgica, onde são fabricados 60% dos trilhos de alta velocidade do país.

As suas fábricas atraem uma população massiva de trabalhadores de outras regiões: são cerca de 5 milhões, segundo o presidente da câmara.

Wuhan também é pioneira em novas tecnologias. Numa classificação do Instituto Milken, Wuhan foi em 2019 a nona cidade chinesa "com melhor desempenho", com setores como microprocessadores e biomedicina.

Cerca de 160 empresas japonesas, de todos os setores, estão presentes na cidade.

Base da Renault e da PSA na China

Wuhan também é um polo importante da indústria automotora. Em 1969, foi fundada a Dongfeng, a segunda maior fabricante do país e parceira da japonesa Nissan e Honda, além das francesas PSA e Renault.

Com mais de dez fábricas de veículos e cerca de 500 fabricantes de equipamentos, o setor produz cerca de 400 mil milhões de yuans por ano (52,3 mil milhões de euros), segundo dados do Changliang Daily.

A cidade teria produzido 1,7 milhão de veículos em 2018.

A PSA possui três fábricas em Wuhan, com 2.000 funcionários. A sua rival Renault abriu a sua primeira fábrica na China no início de 2016 e foi seguida pelas fabricantes de equipamentos Faurecia e Valeo.