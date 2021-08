A história da Burel Factory começa em 2006, quando Isabel Costa e João Tomás decidem largar Lisboa para viver nas Penhas Douradas, uma zona pela qual se apaixonaram durante as suas caminhadas de fim de semana. Foi numa dessas caminhadas que descobriram o antigo sanatório da região e lhe quiseram dar uma nova vida. Durante o processo de revitalização do edifício, e à medida que foram descobrindo as histórias e os saberes ancestrais da região, perceberam que poderiam desenvolver estas indústrias rurais com um pouco de inovação, dando uma nova vida às tradições e uma chance a todas as pessoas que tinham perdido o seu emprego nas fábricas de tecidos que sempre fizeram parte da região.

Assim, em 2010 decidiram avançar no processo de recuperação da fábrica de Lanifícios Império, onde se trabalhava o burel, um tecido tradicional português feito com lã extraída dos ovinos da raça Serra da Estrela e dar continuidade à sua narrativa. Mantiveram as máquinas do século XIX, reciclaram alguns padrões antigos dos livros de debuxo e colocaram os antigos mestres dos teares a ensinar os mais novos. Esta recuperação de património deu uma nova história à indústria da lã da região, revitalizando o burel, tornando-o sinónimo de cor, design, criatividade e sustentabilidade. Este é um tecido altamente resistente e durável, características que vêm da forma como é feito – a lã é lavada, fiada e tecida num tecido que depois é triturado e escaldado, o que o torna mais compacto e resistente.

Hoje a Burel Factory tece o presente com os fios do passado e faz progredir uma arte e uma tradição na transformação da lã, pensando criativamente, com uma dinâmica do fazer e da experimentação com uma equipa que produz cultura reforçando e desenvolvendo a identidade de uma região, com base numa economia verde.

As suas produções transformam o tradicional burel em criações surpreendentes, cheias de cor e com um visual contemporâneo e um design fresco, que vai desde decoração, vestuário e acessórios aos brinquedos. A Burel Factory desenvolve também projectos de revestimentos de espaços interiores em tecido de burel, um excelente isolante acústico. A empresa, que tem a sua sede e cuja produção é feita em Manteigas, tem uma loja no Porto e uma em Lisboa, onde também está localizado o showroom Burel Arquitectura.

Dicas para conseguir um maior equilíbro da cor na sua casa

A cor - a par de outras dimensões como a textura e o estilo - é uma das matérias mais atrativas e que qualquer pessoa se propõe a arquitetar, já que a harmonia decorativa de um espaço depende muito do equilíbrio e da relação entre cores que são seleccionadas.



Para a gestão equilibrada da cor, tema central na expressão emocional e empática por um ambiente, a fórmula 60x30x10 é altamente eficaz. É esta fórmula que define a percentagem de tons que devemos aplicar para que o ambiente se apresente equilibrado na sua utilização.

Se pretendemos um ambiente mais suave e não tão cansativo, a percentagem maior deve recair sobre os tons base, mais neutros que podem ir do branco aos tons terra mais diluídos, a percentagem intermédia é atribuída à cor principal que escolhemos para aquele ambiente, e a percentagem menor, normalmente atribuída a almofadas, peças de cerâmica ou outros apontamentos decorativos devem ser da sua cor complementar e necessariamente de destaque em relação à cor base escolhida.



A mesma fórmula funciona exatamente da mesma forma para a criação de ambientes de personalidade mais vincada em que os tons base são os mais fortes, como o cinza, o azul ou os verdes com personalidade e a sua aplicabilidade inversa faz com que a percentagem menor seja atribuída a apontamentos que aligeirem o ambiente, como os beiges ou brancos sujos.

