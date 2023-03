A grande arte à boleia do nosso quotidiano. Swatch Art Journey homenageia mestres da pintura mundial

A relação que estabelecemos com uma obra de arte assume uma dimensão pessoal, aquela que resulta da nossa experiência individual face à intenção que o autor colocou no trabalho que criou. Há um momento único, aquele em que nos posicionamos frente à criação, in loco, num grande museu ou numa galeria de arte. Estabelecemos, então, uma ligação direta e intemporal com o autor, percecionamos um sentimento de abertura àquele mundo de cor e forma contido numa moldura. Isto mesmo, a proximidade ao impulso primevo da criação, nos traz a Swatch neste primeiro trimestre de 2023 com um novo capítulo da Swatch Art Journey, demonstrando ousadia com cinco coleções específicas lançadas entre meados de março e o próximo mês de maio. Toda a gama é como uma aventura através de diferentes momentos na história da arte, de Botticelli a Lichtenstein sem desmerecer detalhes inesperados.

créditos: Swatch

Desta nova viagem fez a Swatch mostra, em Lisboa, no Convento do Beato, a 9 de março último. Momento para mais de duas centenas de convidados, entre imprensa, celebridades, influenciadores e amigos da marca de todo o mundo, se reunirem num evento imersivo inspirado no mundo da arte. Uma noite que teve como anfitriões Alain Villard, CEO da Swatch, e Carlo Giordanetti, CEO do Swatch Art Peace Hotel, os presentes no Convento do Beato, tiveram a oportunidade de conhecer em primeiro mão quatro das cinco coleções cápsula Swatch Art Journey. Contas feitas, as luzes da noite incidiram sobre sete novos relógios, num evento que contou com representantes dos museus MoMA, Fundação Magritte, Uffizi Galleries e Louvre Abu Dhabi, parceiros da Swatch nesta coleção Art Journey.

A presença de representantes de instituições museológicas não é estranha ao ADN da Swatch que, desde 1985, une forças com museus internacionalmente famosos. O Rijksmuseum em Amesterdão (2018) e o Museu Thyssen- Bornemisza em Madrid (2018) foram os primeiros locais a abrir as suas portas à Swatch, rapidamente seguidos pelo Musée du Louvre em Paris (2019), o MoMA em Nova Iorque (2021) e o Centre Pompidou em Paris (2022).

Desta feita, em 2023, a marca recria nos seus modelos GENT e NEW GENT, impressionantes obras-primas, assim como um estilo lúdico e provocador. Os novos relógios foram concebidos para celebrar artistas que não tinham receio de ousar em novos campos e ideias.

Pormenorizando, a Swatch Art Journey incide sobre as obras de Lichtenstein, Magritte, Botticelli e Katsushika Hokusai, num périplo por diferentes formas de representar o mundo, também elas influenciadas por expressões artísticas inscritas em diferentes movimentos e períodos.

Vejamos com detalhe as novidades que a Swatch apresentou em Portugal:

Coleção Swatch x MoMA

Celebra a arte POP e marca o 100.º aniversário do nascimento de Roy Lichtenstein.

Girl by Roy Lichtenstein the Watch, orça os 105 euros.

Reverie by Roy Lichtenstein the Watch, tem o preço de venda de 95 euros.

Swatch

Coleção Swatch x Magritte

Apresenta tributos ao artista surrealista Rene Magritte no seu 125.º aniversário de nascimento.

La Trahison des Images by Rene Magritte, tem o preço de 105 euros.

Le Fils de L'homme by Rene Magritte, orça os 105 euros. Esta versão disponibiliza também a funcionalidade SwatchPAY!, através do modelo The Surreal Pay! (115 euros).

Swatch

Coleção Swatch x Le Gallerie Degli Uffizi



Celebra a natureza e a feminilidade através dos olhos e da arte do supremo maestro renascentista Sandro Botticelli.

Nascita de Venere by Sandro Botticelli, orça os 95 euros.

Allegoria della Primavera by Sandro Botticelli, tem o preço de 105 euros.

Swatch

Coleção Swatch x Louvre Abu Dhabi



Une a energia de “The Great Wave Off Kanagawa”, de Hokusai, com um majestoso “Astrolabe”.

The Great Wave by Hokusai & Astrolabe, orça os 105 euros.