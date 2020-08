Há quem recorra a máquinas fotográficas de última geração, a drones, aos telemóveis e até às câmaras fotográficas e às lentes mais antigas para registar situações, imortalizar injustiças, despertar consciências e/ou denunciar causas. Uma imagem vale mais do que mil palavras e, um pouco por todo o mundo, são muitos os profissionais que não poupam nos disparos com a pretensão de mostrar realidades que, muitas vezes, nos passam ao lado ou que preferimos ignorar, pondo o dedo na ferida.

1. David Tesinsky

Paris, à semelhança de outras grandes cidades que fazem sonhar, não é só glamour. Também é miséria, tristeza e abandono, como documenta David Tesinsky. O reputado fotógrafo checo tem o hábito de deambular pelos centros urbanos em busca da essência da cultura urbana, das subculturas e das histórias de vida, muitas delas dramáticas, conseguindo captar imagens que mostram o lado menos fotogénico e mais sofrido das urbes. Na capital francesa não teve mãos a medir.

2. Elisabeth Van Aalderen

Elisabeth Van Aalderen, uma fotógrafa holandesa diplomada pela Escola de Artes de Utrecht, na Holanda, tinha 25 anos quando se deparou com as primeiras manchas de vitiligo na pele. Hoje, dinamiza o projeto "Shades of pale", uma iniciativa que pretende auxiliar outras vítimas desta doença autoimune a lidar com o mesmo problema com a intenção de alertar consciências e combater a discriminação. "Como não podia mudar o facto de ter vitiligo, decidi adotá-la", confessa.

3. Romain Thiery

Viaja pelo mundo para mostrar o património abandonado que a natureza foi invadindo com a preocupação de alertar para vestígios do passado que correm o risco de se perderem irremediavelmente. Há cerca de uma década que Romain Thiery anda permanentemente em busca de igrejas, casas senhoriais, estufas, palácios e até parques de diversões para fotografar. Autodidata, interessou-se por fotografia ainda em criança, por influência da mãe, uma fotógrafa francesa.

4. Haley Morris-Cafiero

É obesa e chama a atenção para a forma como os magros olham para os gordos. A fotógrafa norte-americana Haley Morris-Cafiero, que também sofre de hipotiroidismo, começou a aperceber-se que, sempre que posava para uma fotografia num local público, tinha de lidar com olhares discriminatórios. O descontentamento levou-a a iniciar o projeto experimental "Wait watchers". O nome é inspirado no da conhecida marca de produtos de emagrecimento Weight Watchers.

5. Erik Marcinkowski

Tem maus hábitos alimentares, ainda que não se orgulhe deles, mas fotografa-se com alimentos que engordam para se convencer que tem de emagrecer e alertar os que veem o seu trabalho para a necessidade de fazerem o mesmo. O fotógrafo canadiano Erik Marcinkowski desenvolveu "DiscomfortFood", um projeto fotográfico que pretende alertar para o problema da obesidade crescente, um dos maiores flagelos sociais dos dias que correm. Com ele funcionou. Já perdeu peso!