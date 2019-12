Do ketchup “vermelho e verde” aos “abacates Godzilla”, 5 invenções contra o desperdício alimentar

Partamos de um exercício de aritmética muito simples. Imagine que passa a apontar num bloco de notas, ou no seu telemóvel, as vezes que levanta a tampa do seu recipiente de lixo doméstico para nele depositar desperdício alimentar. Considere neste desperdício tudo aquilo que cozinhou e não consumiu, ao que soma o que adquiriu e não chegou à mesa.

Os dados da Pordata (2016) ajudam-nos a fazer a conta. Tomemos como exemplo quatro milhões de famílias portuguesas. Foquemo-nos numa laranja que se estragou em casa. Considerando que cada laranja pesa em média 80 gramas, em sete dias, acabarão no lixo 323 toneladas de laranjas. Por ano, 16 800 toneladas.

O número dá que pensar. O mundo lida com um problema global de perda e desperdício alimentar. Produzimos para entregar ao lixo. Voltamos a produzir para encaminhar, de novo para o lixo. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação estima que um terço de todos os alimentos produzidos no planeta terra sejam desperdiçados. Um quarto da água utilizada no setor agrícola é canalizada para a produção de alimentos que acabam desperdiçados. Combater esta ineficiência é um passo fundamental para podermos vir a alimentar, em 2015, uma população mundial perto dos 10 mil milhões de indivíduos.

Atentos a esta questão estão algumas indústrias alimentares que começam a procurar alternativas que levem aos consumidores novos produtos apostados em evitar as perdas alimentares (na produção) e a diminuir o desperdício alimentar (no consumo).

Uma destas coligações de indústrias, governos, sociedade civil é a Champions 12.3 que reúne entidades como a Tesco (multinacional do grande consumo), Unilever (multinacional de bens de consumo), o Comissário Europeu para a Saúde e Segurança Alimentar, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, entidade que congrega mais de 200 empresas.

Entre os produtos entretanto desenvolvidos por alguns dos pesos-pesados desta coligação mundial encontramos projetos salientados pelo World Resources Institute, organização não governamental norte-americana, ambientalista e conservacionista, criada nos anos de 1980.

1. Ketchup vermelho e verde

Na realidade este ketchup não deixa de ter o velho tom que lhe conhecemos. O que a Unilever trás para o seu novo produto, neste caso da marca Hellman's é a utilização de tomates verdes que, normalmente, são desmerecidos pelos fornecedores (devido também à legislação), ficando o produto a a apodrecer nos campos.