Ao entrar para a universidade, aderir a uma conta bancária direcionada a estudantes pode ser uma boa opção, sobretudo se for estudar para longe e precisar de gerir todas as despesas.

Para abrir uma conta estudante, é necessário comprovar a matrícula numa universidade ou instituto politécnico, embora, em alguns casos, baste apresentar o cartão de estudante. Em certas universidades, o próprio cartão de estudante funciona também como cartão bancário, facilitando o acesso e a identificação dentro da instituição.

As contas para estudantes têm uma série de vantagens, entre as quais se destacam:

Isenção de comissões de manutenção: Regra geral, os estudantes não pagam para manter a conta ativa.

Cartão de débito gratuito: Essencial para compras e levantamentos.

Cartão de crédito com benefícios: Em alguns bancos, é possível ter acesso a um crédito com condições mais suaves, pensado para emergências.

Operações bancárias sem custos: Transferências, débitos diretos, pagamentos de serviços e até MB Way gratuito.

Descontos e ofertas: Muitos bancos oferecem vantagens em viagens, cinema, tecnologia ou eventos culturais.

Além disso, em alguns casos, é possível beneficiar de crédito universitário com carência. Significa isto que pode pedir um empréstimo para pagar os estudos e só começar a liquidar o capital em dívida após concluir o curso. Até lá, fica apenas a pagar os juros do seu crédito.

Por outro lado, é preciso ter em conta que este tipo de conta bancária tem um prazo de validade. As vantagens acabam quando se conclui o curso ou quando se ultrapassa o limite de idade, que geralmente vai até aos 25 anos. Nesse momento, a conta pode ser convertida automaticamente numa conta normal, com comissões mais elevadas, pelo que é indispensável ler atentamente as condições contratuais.

As contas para estudantes não devem ser confundidas com as contas para jovens, destinadas a titulares até aos 30 anos, mas que não implicam a frequência no ensino superior. Estas contas são úteis para quem já concluiu os estudos, mas quer continuar a beneficiar de vantagens muito semelhantes às oferecidas pelas contas para estudantes. Normalmente não exigem rendimentos mínimos e permitem fazer todas as operações básicas de forma gratuita ou com baixos custos.

Entre as vantagens mais comuns estão a isenção de comissões de manutenção, cartão de débito gratuito, transferências e pagamentos online sem custos, programas de descontos e acesso a crédito jovem ou produtos de poupança específicos.