Já ouviu falar sobre Crédito Consolidado? E sobre Transferência de Crédito? São soluções financeiras que podem fazer toda a diferença na sua vida — especialmente se tem vários créditos a decorrer e sente que as prestações mensais começam a pesar. Aproveite este altura do ano para ganhar maior controlo sobre o seu orçamento, reduzir as preocupações e simplificar a gestão das suas finanças.

Crédito Consolidado e a Transferência de Crédito são soluções distintas, embora ambas ajudem a otimizar a forma como gere e paga os seus empréstimos. A Transferência de Crédito aplica-se quando decide mudar um empréstimo que já tem para outro banco, beneficiando de condições mais vantajosas, como uma taxa de juro mais baixa ou um prazo mais adequado às suas necessidades. Já o Crédito Consolidado é pensado para quem tem mais do que um crédito a decorrer e quer simplificar a gestão financeira. Permite juntar, num só contrato, créditos pessoais, automóvel e cartões de crédito, passando a ter apenas uma prestação mensal, normalmente mais baixa. Além de facilitar o controlo do orçamento, esta solução reduz encargos, dá mais previsibilidade e ainda pode trazer benefícios adicionais.

Mas porquê transferir os seus créditos para um só banco?

Vantagens que trazem tranquilidade

Com o Crédito Consolidado, junta todos os seus créditos num único contrato. Isso significa que deixa de ter de gerir várias prestações com diferentes prazos, taxas de juro e datas de pagamento. Ter apenas uma prestação mensal ajuda a simplificar a sua vida financeira, reduz a probabilidade de esquecimentos ou incumprimentos e permite-lhe ter uma visão mais clara e organizada do seu orçamento.

Ao consolidar os seus créditos, pode beneficiar de uma redução significativa do valor total que paga mensalmente. Com uma taxa fixa, sabe desde o início exatamente quanto vai pagar até ao final do contrato, o que dá maior previsibilidade e segurança face a eventuais oscilações das taxas de juro no mercado. Esta estabilidade é especialmente importante numa altura de incerteza financeira, em que controlar despesas é essencial.

Reduzindo o peso das prestações no seu orçamento mensal, o Crédito Consolidado liberta margem financeira para o que realmente importa: investir no futuro, fazer face a imprevistos ou simplesmente viver com mais tranquilidade.

Condições da campanha Devolução da 1ª prestação do seu crédito, até um máximo de 500€ na conta à ordem Banco CTT, após bom pagamento da 1ª prestação

Domiciliação do crédito numa conta à ordem Banco CTT (comissão de manutenção de conta anual de 20€ + Imposto do Selo)

Período de permanência mínimo de 4 anos (rescisão antecipada sujeita a devolução do benefício)

Campanha válida de 15 de julho a 30 de setembro de 2025

A campanha não requer adesão Saiba mais e conheça todas as condições na página do Banco CTT. Consulte o regulamento da campanha aqui.

Mais controlo, mais liberdade

O Crédito Consolidado do Banco CTT pode ser a solução ideal para si. Pode juntar todos os seus créditos – pessoais, automóvel e cartões de crédito – num só crédito, com uma única prestação mensal, mais baixa e com taxa fixa durante todo o contrato.

Ao consolidar os seus créditos, deixa de lidar com várias prestações e bancos ao mesmo tempo. Passa a ter mais controlo sobre o seu orçamento, menos preocupações no final do mês e mais liberdade para concretizar os seus projetos.

E o melhor? Durante esta campanha de verão, o Banco CTT oferece-lhe o valor da 1.ª prestação (até 500 euros). Uma ajuda extra para aliviar os encargos logo à partida, aproveitando melhor as suas férias ou investindo no que realmente importa.

A campanha é válida até 30 de setembro de 2025 e está disponível em loja e nos canais digitais. É simples, transparente e feita a pensar em si: simplifique a sua vida financeira e concentre-se no que realmente interessa.