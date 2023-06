O verão é uma das estações mais esperadas do ano, e com ele vem a vontade de aproveitar tudo o que a época tem para oferecer, inclusive o sexo. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade em sentir prazer durante o verão, devido ao calor excessivo e à sensação de desconforto que este pode causar.

Importa lembrar que cada pessoa é única e a libido pode ser influenciada de diferentes formas, por uma combinação de fatores físicos, emocionais e ambientais.

De acordo com Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional e diretora da Flame Love Shop, “a libido pode variar no verão devido a alterações hormonais, ao aumento da exposição ao sol e ar livre, e até ao maior relaxamento durante as férias. Além disso, a temperatura mais quente pode aumentar o fluxo sanguíneo e a sensibilidade genital, promovendo uma maior excitação sexual.”

No entanto, é necessário ter atenção a algumas situações. “O excesso de calor e de humidade pode levar a sintomas como fadiga, desidratação e transpiração excessiva, afetando o desejo sexual. Também, o stress provocado pelas viagens ou pelo planeamento das férias pode impactar na libido”, sublinha a especialista.

Para ajudar a ultrapassar o calor e ter mais prazer no verão, reunimos alguns conselhos básicos que deve ter em conta.

Mantenha-se hidratado(a)

O verão é o período em que mais sentimos sede, e isso deve-se à alta temperatura e ao aumento de atividades físicas. Mas além de beber água, é importante manter a hidratação do corpo durante o sexo, que também é um exercício físico (sim, queima calorias!). Tenha uma garrafinha de água por perto e ofereça ao seu parceiro ou parceira quando necessário.

Use roupas leves

O calor pode ser sufocante, ainda mais na hora do sexo. Por isso, escolha roupas leves e confortáveis, como tecidos de algodão ou linho, que permitem que a pele respire. Evite roupas justas ou sintéticas, que podem causar irritações na pele e gerar desconforto.

Cuidado com o sol

O sexo na praia ou na piscina pode parecer uma ótima ideia, mas é preciso ter cuidado com o sol. Além do risco de queimaduras na pele mais sensível das zonas íntimas, é importante lembrar que alguns lubrificantes e preservativos podem ser sensíveis ao sol e perderem a eficácia.

Prefira horários mais frescos

É importante escolher os horários mais frescos para praticar atividades físicas e para ter relações sexuais. O período da manhã e da noite costuma ser mais fresco e agradável para quem precisa se exercitar ou para quem quer aproveitar a temperatura mais amena para ter mais prazer no sexo.

Use lubrificantes

O excesso de suor e de humidade pode causar irritação e desconforto durante o sexo. Por isso, é importante usar lubrificantes à base de água para evitar o atrito e garantir uma penetração mais suave e prazerosa.

Explore novas formas de prazer

O calor excessivo pode acabar por limitar algumas posições sexuais e também diminuir o apetite sexual. Por isso, é importante investir em outras formas de prazer, como a massagem erótica, o sexo oral e os brinquedinhos sexuais para que possa sentir mais prazer no sexo e escapar do desconforto causado pelo clima quente.

Tome banho a dois

Tomar banho com o seu amor, antes ou depois do sexo, pode ajudar a refrescar o corpo, relaxar a mente e também aumentar o apetite sexual. A água fria é uma opção refrescante e prazerosa, mas a água morna também pode ser agradável e sensual.

Respeite os limites de cada um

É importante respeitar os seus limites e os do(a) seu(sua) parceiro(a). O sexo no verão pode parecer mais intenso e prazeroso, mas é importante lembrar que o corpo precisa de descanso e recuperação. Não se sinta pressionado(a) a fazer algo que não se sinta confortável, e esteja sempre disposto(a) a conversar com o/a seu/sua parceiro(a) sobre as suas necessidades.

Inclua brinquedos sexuais

O verão é uma época de explorar novas sensações, e isso inclui o uso de brinquedos sexuais. Mas fique atento(a) às escolhas, pois alguns materiais podem derreter ou ficar sensíveis ao sol. Escolha opções resistentes como vidro, metal ou madeira. Três sugestões para este verão: