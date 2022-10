Quem nunca sofreu de dores nas articulações? São mais comuns do que pensamos e podem surgir em várias fases da vida, tornando-se tendencialmente mais prevalecentes com o avançar da idade. No entanto, a preocupação com a saúde articular não deve ser exclusiva da população sénior.

A dor nas articulações, também chamada de dor articular, é uma sensação de desconforto, dor ou incómodo que pode aparecer em uma ou mais articulações do corpo, sendo mais comum nos dedos, mãos, ombros, ancas e joelhos. Pode ocorrer com ou sem movimento muscular, podendo limitar os movimentos.

"As dores articulares podem ser causadas por inúmeros fatores, nomeadamente devido a um processo inflamatório e por exemplo também devido ao desgaste mecânico da cartilagem", adverte a nutricionista Sofia Tomás.

Em Portugal, cerca de 3,7 milhões de pessoas afirma ter anualmente queixas associadas ao sistema articular, representando 43% da população com mais de 15 anos*.

Ao longo da vida as nossas articulações são expostas a um grande desgaste causado pelo processo normal de envelhecimento, mas também pelo esforço a que estão sujeitas, como a prática de exercício físico de impacto ou de alta intensidade, atividades laborais de repetição, obesidade, sedentarismo ou lesões.

Uma das articulações mais comumente afetada é o joelho. Se não houver um reforço das funções da cartilagem, a pressão do peso do corpo deixa esta zona do corpo mais vulnerável, contribuindo para a sua potencial degradação ao longo dos anos.

A nutricionista Sofia Tomás salienta "fazer alongamentos suaves podem ajudar a manter a mobilidade e a amplitude dos movimentos, aliviando assim as dores nas articulações. O ideal é fazer alongamentos com orientação médica e com a supervisão de um fisioterapeuta que deve indicar alongamentos específicos para a articulação dolorida", aconselha.

"A curcumina, substância ativa presente na curcuma, demonstrou cientificamente ser benéfica na manutenção da saúde gastrointestinal, reforço do sistema imunitário, mas acima de tudo pelas suas propriedades anti-inflamatórias, que ajudam na manutenção da saúde articular.", explica a nutricionista.

*Estudo TGI da Marktest de 2019, o que demonstra que a preocupação com a saúde articular não deve ser exclusiva da população sénior.