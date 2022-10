É normal que o regresso à rotina no pós-férias lhe traga períodos de maior cansaço, desmotivação e até tristeza. As férias são aquela altura do ano pela qual todos esperamos ansiosamente e, assim que acabam, somos praticamente invadidos pela vontade de mais e, ao mesmo tempo, pelo desconsolo do fim do merecido descanso.

Na verdade, uma grande parte das pessoas apresenta sintomas de depressão pós-férias, como falta de energia e ausência de interesse pelas atividades do dia a dia.

Dores musculares, fadiga e alterações de sono são muitas vezes os sinais de alerta que devem fazê-lo procurar ajuda. Mas prevenir é sempre o melhor remédio, por isso adote um estilo de vida saudável e siga algumas dicas úteis. No regresso das férias, recomendamos:

Optar por refeições equilibradas, evitando alimentos hipercalóricos e pobres em nutrientes;

Fazer exercício físico regularmente;

Manter o sono em dia, dormindo cerca de 7 a 8 horas por noite;

Dar prioridade à sua saúde mental, evitando fatores que lhe causem stress e lhe roubem energia;

Apostar num suplemento adequado.

Será que tem falta de magnésio no organismo?

Para a nutricionista Sofia Tomás, a explicação para o cansaço ou para a dificuldade em dormir sem causa aparente pode, por vezes, assentar no défice de magnésio. "O magnésio é o quarto mineral mais abundante no organismo humano, é necessário em cerca de 300 reações enzimáticas diferentes e sem ele o funcionamento de centenas de processos metabólicos é afetado, causando efeitos negativos na saúde física e mental", adverte esta profissional de saúde.

"O magnésio pode ser encontrado em diversos alimentos, como as hortícolas, frutos secos oleaginosos, cereais integrais, leguminosas e sementes. No entanto estudos indicam que cerca de 50% da população europeia tem deficiência neste mineral. Dietas pouco diversificadas, falta de tempo no planeamento de refeições ou desconhecimento nutricional, podem ser motivos para deficiências tão altas deste mineral que muitas vezes o nosso estilo de vida não nos permite garantir uma alimentação que possa suprir todas as necessidades nutricionais, especialmente no que diz respeito a vitaminas e minerais essenciais", acrescenta.

Viterra Magnésio Plus apresenta uma elevada concentração de magnésio e vitaminas do complexo B, de libertação prolongada, que favorecem a redução do cansaço e promovem o normal funcionamento dos músculos e do sistema nervoso, o que é essencial nesta altura do ano.

De facto, Viterra Magnésio Plus contém uma elevada concentração de Magnésio, Biotina e Niacina que favorecem um normal metabolismo energético. Por outro lado, possui ácido fólico e vitamina B12 que contribuem para a redução do cansaço e da fadiga. Por último, o seu cérebro também agradece: este suplemento dispõe de uma elevada concentração de nutrientes que potenciam o normal funcionamento do sistema nervoso.

Viterra Magnésio Plus possui tecnologia de libertação prolongada que permite disponibilizar ao organismo os referidos nutrientes de forma sustentada ao longo de várias horas, garantindo um aporte nutricional contínuo.

Apostar em Viterra Magnésio Plus pode ser uma excelente opção caso se sinta com fadiga ou cansaço.