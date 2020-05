Apesar de as necessidades específicas de cada indivíduo serem variáveis consoante uma série de fatores, como a idade e a genética, sabe-se, todavia, que a maioria dos adultos precisa de dormir, em média, oito horas por noite. No entanto, muitas pessoas pensam que não precisam de tantas horas de repouso e só se apercebem que não estão a descansar o suficiente mais tarde quando começam... a dormir mais! Também já sucedeu consigo? Saiba que está longe de ser o único. Longe disso!

Este dado foi comprovado por Stanley Coren, psicólogo da University of British Columbia, em Vancouver, no Canadá, quando reuniu um grupo de pessoas a quem chamou declared short sleepers, indivíduos que assumiam dormir apenas cinco horas por noite com a convicção de que era o suficiente para se sentirem bem, padecendo, na realidade, segundo o investigador de uma privação crónica do sono. Durante a experiência, o grupo foi convidado a descansar num laboratório à prova de som, sem janelas, nem relógios ou televisão. No final, o cientista foi surpreendido.

Stanley Coren constatou que todos os participantes, ao não terem contacto com esses indicadores do tempo, dormiam afinal entre nove a dez horas por noite. É provável que, neste momento, se esteja a interrogar se estará ou não a dormir o suficiente. Relaxe, pois não precisa de pôr em prática a experiência de Stanley Coren para o saber. David Posen, médico e autor de "O pequeno livro do stress", publicado pela editora Lua de Papel, reuniu cinco sintomas que indiciam falta de sono:

1. Precisa de despertador para acordar de manhã.

2. Acorda cansado, adiando constantemente a hora de se levantar.