Os vasos sanguíneos são responsáveis pelo transporte do sangue no organismo. No sistema circulatório humano, o sangue circula sempre dentro dos vasos, sendo, portanto, um sistema circulatório fechado com três tipologias principais de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares.

Sempre que existe uma rutura num vaso sanguíneo, o nosso organismo reage na tentativa de provocar hemostasia (suspender a hemorragia), através de diversos mecanismos como a contrição vascular, a formação de um tampão de plaquetas, a formação de um coágulo e eventual crescimento de tecido fibroso no coágulo. Assim, é mantida a integridade do vaso sanguíneo e mantida a fluidez da circulação sanguínea.

A coagulação do sangue é um processo biológico fulcral e é considerada uma parte essencial da Hemóstase, resposta fisiológica natural do nosso organismo para prevenir e/ou interromper uma hemorragia.

Os distúrbios hematológicos (distúrbios do sangue) podem afetar a quantidade e a função das células sanguíneas, proteínas no sistema de coagulação sanguínea ou sistema imunológico.

Os distúrbios de coagulação ocorrem quando o organismo é incapaz de produzir quantidades suficientes das proteínas que são necessárias para ajudar o sangue a coagular. Estas disfunções podem culminar numa fraca coagulação, o que gera uma hemorragia anormal ou numa coagulação excessiva, surgimento de coágulos de sangue (trombofilia).

Os distúrbios de coagulação podem ser hereditários, como é o caso das hemofilias, ou consequência de outra disfunção, como o desenvolvimento de anticorpos que diminuem a atividade de um fator de coagulação específico, deficiência de vitamina K ou doenças autoimunes e doenças hepáticas graves, como a cirrose e a hepatite.

A capacidade do organismo de conter hemorragias é analisada através da contagem do número de plaquetas e do funcionamento das proteínas essenciais à coagulação sanguínea, como é o caso dos testes tempo de tromboplastina parcial (TTP) e tempo de protrombina (TP).

Um artigo do médico Germano de Sousa, Especialista em Patologia Clínica.