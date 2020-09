Caso o tratamento de primeira linha se revele ineficaz ou cause irritação da pele, o melhor é consultar um dermatologista. As opções de tratamento dependem da gravidade dos sintomas, da região corporal afetada, dos possíveis efeitos adversos, da disponibilidade do tratamento e da força de vontade da pessoa, mas também da sua disponibilidade financeira.

Uma das hipóteses é a iontoforese, que consiste na utilização de elétrodos ligados a uma corrente elétrica de baixa intensidade, que inibe a função das glândulas sudoríferas na área aplicada. Deve ser feita em intervalos de uma a quatro semanas, pois a recorrência dos sintomas é comum após a interrupção do tratamento. Os efeitos adversos incluem desconforto transitório, vermelhidão da pele (eritema) e formação de pequenas bolhas com líquido no local do tratamento.

As injeções de botox são outra solução. Geralmente, servem apenas para as axilas, uma vez que, nas mãos, nos pés e na área do crânio e da face, causam maior dor e desconforto. Vários estudos referem uma redução de 50% ou mais dos sintomas e melhoria da qualidade de vida. O efeito pode durar de seis a nove meses, mas o procedimento não é isento de risco. Pode, por exemplo, causar dor durante as injeções e sudação compensatória. Fraqueza muscular transitória e perda de controle motor fino foram também relatadas.

Cirurgia, em que situação?

A cirurgia deve ser uma hipótese de “fim de linha”. A extração ou, em termos técnicos, a resseção localizada das glândulas sudoríparas écrinas pode ser realizada com anestesia local e é útil para pequenas áreas de hiperidrose axilar, apesar de existir evidência limitada sobre a sua eficácia a longo prazo.

Se nada resultar, há ainda a possibilidade de remover o nervo simpático (simpatectomia torácica endoscópica), também responsável pela transpiração. Esta cirurgia está reservada a casos graves e pode desencadear complicações, incluindo a hiperidrose noutras partes do corpo, como as costas ou as pernas (muito comum), que, em geral, começa a manifestar-se seis a 12 meses após a operação.