No que toca à Vitamina C, os citrinos, como a laranja, a toranja e a tangerina, são aliados imbatíveis. São ricos em fibra e diminuem os níveis de colesterol. Para além de os explicarmos, deixamos-lhe quatro sumos naturais com laranja amigos da boa saúde.

O outono chegou e, com ele a gradual descida das temperaturas. Nestas, as diferenças existentes entre os espaços interiores e o exterior, podem constituir uma agressão ao nosso organismo. Este, fica fragilizado e, consequentemente, mais susceptível a constipações. Como podemos fortalecer o nosso organismo e fornecer-lhe armas de defesa? Uma das respostas está nos citrinos, frutos que reforçam o sistema imunitário.

Originários da Ásia, foram trazidos para a Península Ibérica pelos árabes e em Portugal, o Algarve é a zona de maior produção. Nesta época, laranjas, tangeras e clementinas abundam nos mercados e, felizmente, a preços bastante acessíveis. Não curam a constipação mas ajudam a combatê-la. 4 sumos naturais de laranja Ver artigo Como é do conhecimento geral, os citrinos são frutos ricos em vitamina C (ácido ascórbico). Este composto é um poderoso antioxidante, ou seja protege o organismo da actividade dos radicais livres, moléculas resultantes das reacções químicas que envolvem o oxigénio e que causam envelhecimento e cancro. Aos benefícios dos citrinos podemos acrescentar, ainda, o seu elevado conteúdo em fibras. Desta forma, quando descascar uma laranja não lhe retire totalmente a parte branca que fica logo a seguir à casca pois é uma fonte de fibra, pectina, e como tal ajuda a regular o trânsito intestinal. Este tipo de frutos ajuda a diminuir os níveis de colesterol e a absorver o ferro, factor muito importante em caso de anemia. Continuar a ler Assim, sempre que comer cereais, ingira sumo de laranja -um copo - (após espremidas as laranjas, o seu sumo deve ser de imediato consumido pois degrada-se rapidamente), assim a absorção do ferro contida nos cereais será potenciada. E quem não se recorda, nas aulas de História, à referência ao escorbuto, doença de que tanto sofriam os navegadores portugueses? Esta doença, que consistia no sangramento das gengivas, foi facilmente combatida com a inserção de citrinos na alimentação. Pois bem, tal deve-se ao facto da vitamina C ter um papel importante na formação do colagénio, substância que promove a ligação das células e impede a ruptura dos tecidos e dos vasos sanguíneos impedindo assim o sangramento. Há no entanto um factor a ter conta: os citrinos são frutos muito ácidos e, como tal, é necessário ter um especial cuidado no seu consumo quando se tem por exemplo problemas no estômago. Alexandra Rebelo

Técnica alimentar Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.