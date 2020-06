A maca é muito rica também num grupo de antioxidantes chamados antocianinas. Uma das recomendações muito reconhecidas para o seu uso é o seu possível benefício na melhoria da saúde sexual, principalmente feminina. Alguns trabalhos científicos demonstram que a raiz de maca pode aliviar os sintomas da disfunção sexual na mulher pós-menopáusica. Outros trabalhos mostraram melhorias no desejo sexual em homens adultos.

Apesar de a planta não conter qualquer nível de cafeína, muitos consumidores referem sentir aumento dos níveis de energia, sendo que se tem observado que esta resposta é muito variável. Vários especialistas em fitoterapia recomendam maca a mulheres com Síndrome do Ovário Poliquístico e em casos de acne, devido ao seu impacto positivo no reequilíbrio hormonal, reduzindo as hormonas do stresse.

AÇAÍ – Fruto exótico superantioxidante

O açaí é o fruto do açaizeiro (Euterpe oleracea). É originário da região amazónica, sendo uma das mais importantes fontes de alimentação para os habitantes da região.

O açaí é uma pequena fruta arredondada, encontrada em cachos, e tem coloração escura, que varia entre o roxo e o preto.

É rico em vitaminas do complexo B, C, além de possuir vários minerais, como o ferro, cálcio e potássio. O açaí também é muito concentrado em antocianinas, compostos que lhe dão a sua cor, e que possuem propriedades antioxidantes (o açaí é um dos frutos com maior poder antioxidante!), anti-inflamatórias (tem capacidade de atenuar os efeitos de alguns marcadores da esteatose hepática, o chamado fígado gordo), e inibe ainda a oxidação do mau colesterol (LDL), sendo um protetor das doenças cardiovasculares.

MORINGA – Fonte concentrada de multinutrientes

A moringa é uma árvore nativa do Nordeste da Índia que se espalhou pela África e também Américas. Os locais chamam-na de Nebedaye o que significa "que nunca morre".

A moringa tem aproximadamente 46 antioxidantes, sendo uma das fontes alimentares mais ricas nestes nutrientes. Correntemente é indicada para aumentar a produção de leite na mulher lactante, para os atletas (pelo elevado teor de antioxidantes) e para os seniores, pelo seu elevado teor de cálcio, essencial ao fortalecimento ósseo. Sob o ponto de vista nutricional, há que destacar nas folhas secas da moringa as elevadas concentrações dos seguintes nutrientes: quatro vezes mais cálcio do que o leite, quatro vezes mais potássio que as bananas, nove vezes mais ferro que o espinafre, Duas vezes mais vitamina A que as cenouras, quatro vezes mais fibra que a aveia.

CAMU-CAMU – o fruto mais rico em vitamina C

Para que não conhece, camu-camu são bagas vermelhas nativas da floresta amazónica, muito ricas em antocianinas, quercetinas e outros antioxidantes, mas sobretudo um teor muito elevado de vitamina C.

Um camu-camu de qualidade, biológico, contém cerca de 17% do seu peso de vitamina C, ou seja, uma colher de chá com 5 g de camu-camu terá 850 mg de vitamina C!

Um estudo muito interessante, efetuado com fumadores, foi publicado no "Journal of Cardiology" em 2008: um grupo de pessoas bebeu sumo de camu-camu e outro tomou vitamina C. Os que beberam o sumo de camu-camu mostraram uma redução significativa nos marcadores da inflamação e no stresse oxidativo associados com a doença cardiovascular, o que sugere que os seus benefícios para a saúde se devem a outros nutrientes que não só a vitamina C.