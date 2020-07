Existem diversos alimentos saudáveis, mas com uma densidade calórica bastante elevada, o que pode ser suficiente para que a ingestão calórica daquele dia seja superior ao que era suposto.

1. Palitos de vegetais com húmus

Cortar os vegetais em palitos e acompanhá-los com húmus é uma das sugestões que se torna saciante devido ao teor proteico do grão de bico e à gordura presente no húmus devido ao azeite e tahini. Em média 100 gramas de húmus correspondem a 150kcal.

Os vegetais são alimentos bastante saciantes devido ao seu teor de fibra, no entanto, muito pouco calóricos.

2. Frutos secos

Os frutos secos são ótimas alternativas para um snack, devido ao seu alto teor de gordura saudável, são bastante saciantes. No entanto, estes alimentos são bastante calóricos pelo que devem ser consumidos com moderação. Em média 150kcal de frutos secos corresponde a cerca de 25 gramas.

3. Iogurtes

Existem cada vez mais opções de iogurtes à venda no supermercado, podendo encontrar um pouco de tudo. Os iogurtes são alimentos feitos a partir de leite de vaca e fermentos lácteos e por isso, uma fonte de proteína muito interessante.

Os iogurtes com um teor de proteína mais elevado e por isso, os que mantêm a saciedade por um período de tempo maior, são os tipo skyr ou kvarg. Para além disto, são geralmente baixos em açúcar. Um iogurte deste género de 170g tem cerca de 90kcal.

4. Fruta

A fruta é um dos snacks mais ricos em fibras, vitaminas e minerais que se pode consumir. Para além de ser saudável pode ajudar a controlar a vontade de doces. A quantidade a consumir dependerá da fruta, no entanto, em média uma banana tem cerca de 95kcal, uma fatia de melancia apresenta cerca de 30kcal e uma pêra cerca de 70kcal.