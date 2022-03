Além dos já habituais momentos de stand-up comedy, o festival vai contar com a apresentação de dois programas emblemáticos da televisão – “Levanta-te e ri” e “Isto é gozar com quem trabalha” – bem como a primeira edição das “Jornadas de Saúde: Medicina e Humor”.

No primeiro fim de semana, a começar já na quinta-feira, 31 de março, há o Warm Up Risorius. Pelas 19h00, haverá uma emissão em direto do “Prova Oral”, com Fernando Alvim, o programa mais interativo da rádio portuguesa, transmitido na Antena 3. A 1 de abril, pelas 21h30, João Paulo Sousa vai conversar com Raquel Tavares e Tatanka sobre humor, música e muito mais no “Isso é Psicológico”.

No sábado, a partir das 10h00, têm lugar as “I Jornadas de Saúde: Medicina e Humor” com um leque de oradores das mais diversas áreas profissionais, das ciências às artes: Carlos Fiolhais, Eduardo Sá, Francisco George, Gonçalo M. Tavares, Joana Cruz, Júlio Magalhães, Maria do Céu Santo, Samuel Úria e Teresa Paiva. A moderação está a cargo de Carlos Vidal. A encerrar o Warm Up, também no sábado, pelas 21h30, João Moreira e Pedro Santo - guionistas de Bruno Aleixo - juntam-se ao público para o seu exercício de liberdade preferido: sortear assuntos aleatórios numa tômbola de bingo para desconversar durante 60 minutos.

Os espetáculos do Warm Up são de entrada gratuita, mediante o levantamento de ingresso e a lotação da sala. No caso das “Jornadas de Saúde: Medicina e Humor”, as pessoas interessadas devem fazer a sua inscrição prévia para reservas.ctalba@cm-albergaria.pt.

No segundo fim de semana, e após o “aquecimento”, o Risorius regressa com cinema a 7 de abril. Pelas 21h30, o público pode ver “O homem que matou Dom Quixote”, realizado por Terry Gilliam e com Jonathan Pryce, Adam Diver e Joana Ribeiro no elenco. Preços a partir dos 2 euros.

Já na sexta-feira, 8 de abril, regressa-se à temática da saúde com o “Doutor G”, que vai dar umas consultas aos pacientes no consultório do Cineteatro Alba. Haverá jogos, convidados e alguma javardice, como já é habitual com este profissional clínico, mas sempre com classe e eloquência. O “Doutor G” sobe ao palco pelas 21h30; os bilhetes estão à venda com preços a partir dos 5 euros.

No sábado, também pelas 21h30, o programa de televisão de stand-up comedy que deu a conhecer artistas que são hoje grandes nomes no humor vai passar pelo Cineteatro Alba. O “Levanta-te e ri” será apresentado por Fernando Rocha e contará com a participação de um leque de comediantes portugueses, prontos para uma grande noite de gargalhadas. Os bilhetes podem ser adquiridos com preços a partir dos 12 euros.

No domingo, 10 de abril, outro programa de humor icónico vai ser apresentado a partir de Albergaria-a-Velha. Pelas 13h30, Ricardo Araújo Pereira e a sua equipa vão esmiuçar os grandes temas da atualidade e mostrar o lado mais insólito e risível das notícias que fizeram (ou não!) as manchetes da semana em “Isto é gozar com quem trabalha”. A entrada na gravação do programa é por convite, podendo o mesmo ser solicitado através do endereço de correio eletrónico istoegozarcomquemtrabalha@sic.pt.

A finalizar o festival, haverá o “Interlúdio” na tarde de domingo, a partir das 17h00. Em vários espaços do Cineteatro Alba vai haver solos de humor, música e a apresentação de livros com os convidados Miguel 7 Estacas (17h00), Pedro Neves (18h00), Cláudia Lucas Chéu (19h00) e Daniel Carapeto (20h00). O público pode adquirir bilhetes para cada sessão individual a partir de 2 euros, com a exceção da apresentação do livro “Ode Triumphal à Cona”, de Cláudia Lucas Chéu, de entrada gratuita, mas sujeita a reserva antecipada para reservas.ctalba@cm-albergaria.pt.

No âmbito do Risorius e durante o mês de abril (a partir do dia 8), estará patente na Sala de Exposições do Cineteatro Alba “Augusto Cid – O Cavaleiro do Humor”, uma mostra do Museu Nacional da Imprensa.