A Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM), vai realizar um evento a 18 de agosto, às 14:30, com repetição a 28 do mesmo mês que designou por “Ordem com Portas Abertas”. Este acolhimento é dedicado aos novos Médicos para que no ato da sua inscrição tenham a oportunidade de conhecer o espaço, a missão e a comunidade que os acompanhará em toda a sua vida profissional.

Este deve ser um dia que marque, deve ser um momento em que simbolicamente se assinala o início de um percurso em que vão assumir-se como Médicos ultrapassando assim a vossa dimensão individual. Terminaram uma etapa dominada pela formação base indispensável ao exercício da vossa profissão. Agora que as vossas competências técnicas vão desabrochar e, quero acreditar, todos vós vão sentir que algo de maravilhoso irá ocorrer. A uns mais cedo, a outros, seguramente mais adiante no percurso, porém todos irão passar por uma transformação. Onde antes estava um aluno de medicina, aquele que pelo estudo e prática desenvolveu as suas capacidades técnicas, esse mesmo algures no seu trajeto vai ultrapassar o somatório das proficiências que adquiriu e dele vai emergir alguém que as transforma num objetivo, o de ajudar o próximo. É então que emerge o Médico de que todos sois semente. Esta casa, a vossa casa, vai-vos ajudar nesse florir, vai acompanhar-vos nesse trajeto.

Ao entrarem pela primeira vez na SRNOM, cada um de vós não está apenas a ser integrado na instituição, está a tornar-se parte de uma tradição que se constrói diariamente há séculos e que aqui e agora está sediada nestas magníficas instalações há mais de oito décadas. É um edificado de valores e tradições que todos temos de garantir que resiste ao teste do tempo.

Ser-se Médico é uma carreira, mas é também uma forma de ver o mundo com doçura, compreensão e ponderação. Desde os tempos mais remotos, os médicos ocupam um lugar de confiança nas comunidades, cuidando dos doentes, prevenindo doenças, perfilando-se como guardiões do conhecimento científico e da ética. No século XXI, essa missão é mais importante que nunca dada a vertigem da inovação tecnológica, a crescente complexidade das necessidades em saúde e as exigências de uma sociedade, seguramente medicalizada em excesso, mas que até por isso vai necessitar de profissionais ponderados que conheçam os limites do possível, as suas capacidades, e que resistam a todas as tentações de se transformarem num “Ícaro” do século XXI.

Ser Médico significa, inevitavelmente, carregar uma dupla responsabilidade – a de dominar o conhecimento científico com ponderação e de agir com humanidade. A ciência guia a nossa mão, a ponderação e a ética guiam-nos ao destino. O equilíbrio entre estas forças são o “plinto” da arquitetura de um exercício digno e responsável.

A Ordem dos Médicos existe para preservar esse equilíbrio e garantir que todas as mudanças do mundo não afetam a essência da nossa profissão – cuidar da vida e aliviar o sofrimento.

Quando um médico conclui o seu curso e se inscreve na Ordem, celebra mais do que uma conquista académica. Neste ato simbólico assume o compromisso público de colocar o saber e a capacidade técnica ao serviço da sociedade, um compromisso que mais tarde vai expressar publicamente quando celebrarmos o dia do “Juramento de Hipócrates” .

Ser Médico é aceitar uma vida profissional feita de decisões difíceis, de trabalho intenso, de momentos de dúvida, mas também de gratificações únicas. É entender que o ato médico não se limita ao diagnóstico, ao tratamento e ao trabalho em equipa, envolve também, e sempre, responsabilidade, humildade, compaixão, respeito e honestidade intelectual.

A SRNOM é a guardiã desses princípios. É aqui que se debate e garante os aspectos deontológicos da profissão, se promove e incentiva a formação contínua e se defende a autonomia técnica e ética dos médicos. É aqui que se ergue, tijolo a tijolo, o edifício moral e ético da profissão.

A inscrição na Ordem não é uma etapa formal da vida profissional. Ela é o início de uma responsabilidade partilhada, onde cabe a cada geração a responsabilidade de contribuir ativamente na vida da SRNOM, através de uma participação constante, do debate de ideias e defesa intransigente dos valores.

O edifício moral e ético que sustenta a profissão é uma obra sempre em construção. Uma construção feita de decisões justas, de boas práticas clínicas, da defesa da verdade científica e do respeito pela dignidade humana. A cada um de vós compete ao longo da vossa carreira acrescentar novas “pedras” a essa estrutura.

Os novos Médicos trazem consigo algo precioso. Trazem energia, novas ideias e uma visão fresca sobre o futuro da profissão. Ao envolverem-se, tornam-se coautores de um legado que não lhes pertence em exclusivo, mas que lhes cabe preservar e melhorar antes de o entregar à geração seguinte.

No retorno dessa participação na vida coletiva, a SRNOM oferece mais do que uma representação formal, oferece presença, proteção e oportunidades.

Defesa e representação em questões profissionais, jurídicas e éticas, assegurando que a voz da classe médica é respeitada; formação contínua de excelência, acompanhando a evolução científica e tecnológica da medicina; apoio ético e deontológico, ajudando a tomar decisões complexas com segurança e integridade; promoção do bem-estar profissional e pessoal, defendendo condições de trabalho dignas e equilibradas; rede de contactos e partilha, ligando médicos de todas as áreas, especialidades, subespecialidades e competências; intervenção cívica, reforçando o papel social do médico como agente ativo na promoção da saúde pública.

A SRNOM é, e será sempre, um espaço onde os médicos se apoiam, onde se discute o presente e se constrói o futuro. Ela é um organismo vivo, em constante transformação, moldado pela contribuição diária de todos os que dela fazem parte. É, por natureza, um trabalho inacabado, um projeto que nunca chega ao fim, porque a medicina evolui, a sociedade muda e os desafios renovam-se. Nenhum de nós é seu dono. Somos, todos, apenas guardiões temporários desta casa, responsáveis por a manter firme, saudável e fiel aos seus valores, para que a possamos entregar ainda mais sólida à próxima geração de médicos.

O dia “Ordem com Portas Abertas” é mais do que um momento que também queremos institucional, é uma oportunidade para criar ligações, a oportunidade para conhecer os espaços, os serviços e as pessoas que fazem da SRNOM uma verdadeira casa profissional. Para ouvir testemunhos de colegas, trocar ideias e sentir que não se está sozinho neste caminho.

Queremos que, desde o primeiro dia, cada novo médico perceba que a SRNOM não é apenas o local onde se resolve uma questão administrativa, mas um ponto de encontro de saberes, de valores e de apoio mútuo. Ao cruzarem a porta da SRNOM, os médicos não estão apenas a entrar numa instituição. Estão a juntar-se a uma comunidade que partilha um compromisso profundo: servir a medicina, servir os médicos e servir a sociedade. Esta é uma casa que vos acolhe, vos defende e vos representa. Uma casa que viverá convosco e que crescerá convosco. Uma casa que é vossa e que um dia terão a responsabilidade de entregar, intacta e reforçada, aos que virão depois de vós.

Bem-vindos à vossa casa.